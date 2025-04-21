Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени
Остановись и поешь: что должен знать каждый о законных рабочих перерывах
Пенсия с плюсом: сколько реально накопить за 15 лет и за счёт чего
Европа против Трампа: стал известен план ЕС в отношении Украины
Воинская справедливость: Путин подписал важнейший закон о бойцах СВО
Пшеничный парадокс: почему одни страны сократили закупки, а другие — в 4,4 раза нарастили
Тайна тройного роста: что позволило компании Светлакова за год увеличить доходы в три раза
Сила России: Москва предложила свою помощь в освобождении заложников в Газе
Европейский раскол: раскрыт план США по уничтожению ЕС изнутри

Запах, от которого пыль в панике: одна салфетка — и дом словно новый

1:32
Недвижимость

Есть ли работа по дому, которую вы откладываете до последнего? Если вы сейчас подумали о вытирании пыли, вы не одиноки. Особенно если речь идёт не о гладких поверхностях, а о полках, заставленных сувенирами, или письменном столе, покрытом мелочами.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Пыль возвращается быстрее, чем хочется. Протираешь — и через пару дней снова налёт. Классические методы вроде перьевых щёток, салфеток из микрофибры или даже фена работают лишь на время. Потом всё равно приходится пылесосить.

Но есть один простой способ замедлить её возвращение. И для этого не придётся ничего покупать — только загляните в ящик с бытовой химией.

Простыня из сушилки — больше, чем просто аромат

Секрет в сушильных салфетках. Протерев ими поверхность после уборки, вы создадите невидимую плёнку, которая не даёт пыли оседать. Это работает благодаря антистатическому эффекту: пыль буквально отталкивается от обработанной мебели.

Эти салфетки обычно пропитаны катионными ПАВами или пластификаторами — именно они оставляют защитный слой. И, как бонус, — лёгкий приятный запах.

А если под рукой нет салфеток

Не беда! Возьмите кондиционер для белья, разведите его водой в пропорции 1:3, залейте в бутылку с пульверизатором и сбрызните нужные поверхности. Потом просто протрите чистой тканью.

Результат — меньше пыли и уютный аромат в доме.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Новости спорта
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота Аудио 
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Авто
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись Аудио 
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Садоводство, цветоводство
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Последние материалы
Историческая вилла открывает двери — но за ними вас ждёт больше, чем архитектура
Зелёный бум или пустая ветка? Один трюк определяет судьбу всего урожая
Стройность начинается не с тарелки, а с головы: начни с эмоций, а не с диеты
Пришельцы на Украине: мир сообщает об НЛО над Львовом
След пророчества конца мира: кто станет новым Папой Римским
Исход гения: Маск намерен уйти из правительства США
Самая красивая пара Голливуда трещит по швам: слухи о разводе после 25 лет брака
Тайна Страуса: как Филипп Киркоров изменил правила игры на шоу Маска?
Америка диктатора: Трампа обвиняют в запрете инакомыслия
Арабский мир: стал известен ответ США на влияние Турции в регионе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.