Запах, от которого пыль в панике: одна салфетка — и дом словно новый

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Есть ли работа по дому, которую вы откладываете до последнего? Если вы сейчас подумали о вытирании пыли, вы не одиноки. Особенно если речь идёт не о гладких поверхностях, а о полках, заставленных сувенирами, или письменном столе, покрытом мелочами.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

Пыль возвращается быстрее, чем хочется. Протираешь — и через пару дней снова налёт. Классические методы вроде перьевых щёток, салфеток из микрофибры или даже фена работают лишь на время. Потом всё равно приходится пылесосить.

Но есть один простой способ замедлить её возвращение. И для этого не придётся ничего покупать — только загляните в ящик с бытовой химией.

Простыня из сушилки — больше, чем просто аромат

Секрет в сушильных салфетках. Протерев ими поверхность после уборки, вы создадите невидимую плёнку, которая не даёт пыли оседать. Это работает благодаря антистатическому эффекту: пыль буквально отталкивается от обработанной мебели.

Эти салфетки обычно пропитаны катионными ПАВами или пластификаторами — именно они оставляют защитный слой. И, как бонус, — лёгкий приятный запах.

А если под рукой нет салфеток

Не беда! Возьмите кондиционер для белья, разведите его водой в пропорции 1:3, залейте в бутылку с пульверизатором и сбрызните нужные поверхности. Потом просто протрите чистой тканью.

Результат — меньше пыли и уютный аромат в доме.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.



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