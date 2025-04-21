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Долги по ЖКХ не пугают? Под этой сделкой есть подвох, который вы не ожидали

1:19
Недвижимость

Продажа квартиры с долгами за коммунальные услуги звучит рискованно — но на деле это обыденная практика. Более того, такие сделки проходят спокойно и с соблюдением всех гарантий.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

Риэлтор Андрей Кашапов объясняет:

"Есть схема, по которой квартиры с долгами приобретаются безопасно. Долги перед сделкой гасятся деньгами покупателя. Обычно вносится крупный аванс, из которого должник, то есть продавец, гасит долг, после чего стороны выходят на сделку".

Как это работает:

  • Покупатель и продавец договариваются о сумме аванса.
  • Из этих денег гасится задолженность по ЖКУ.
  • Только после подтверждения оплаты происходит выход на сделку.
  • Оставшаяся сумма выплачивается уже после оформления перехода права собственности.

Это позволяет исключить неприятные сюрпризы вроде "внезапных" долгов, которые могут повиснуть на новом владельце. Такой подход уже давно практикуется, особенно в случаях, когда недвижимость привлекает своей ценой, но обременена коммунальными хвостами.

Важно помнить, что покупателю нужно заранее запросить справки о задолженности — это стандартная и обязательная часть подготовки к сделке, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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