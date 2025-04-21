Долги по ЖКХ не пугают? Под этой сделкой есть подвох, который вы не ожидали

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа квартиры с долгами за коммунальные услуги звучит рискованно — но на деле это обыденная практика. Более того, такие сделки проходят спокойно и с соблюдением всех гарантий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от квартиры

Риэлтор Андрей Кашапов объясняет:

"Есть схема, по которой квартиры с долгами приобретаются безопасно. Долги перед сделкой гасятся деньгами покупателя. Обычно вносится крупный аванс, из которого должник, то есть продавец, гасит долг, после чего стороны выходят на сделку".

Как это работает:

Покупатель и продавец договариваются о сумме аванса.

Из этих денег гасится задолженность по ЖКУ.

Только после подтверждения оплаты происходит выход на сделку.

Оставшаяся сумма выплачивается уже после оформления перехода права собственности.

Это позволяет исключить неприятные сюрпризы вроде "внезапных" долгов, которые могут повиснуть на новом владельце. Такой подход уже давно практикуется, особенно в случаях, когда недвижимость привлекает своей ценой, но обременена коммунальными хвостами.

Важно помнить, что покупателю нужно заранее запросить справки о задолженности — это стандартная и обязательная часть подготовки к сделке, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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