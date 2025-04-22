Один неверный шаг — и квартира в рассрочку обернётся долгами

Покупка квартиры в рассрочку может обернуться настоящей финансовой ловушкой. Если на первый взгляд всё кажется просто и выгодно, то в реальности риски куда выше, чем ожидают многие. И это не домыслы, а предупреждение от Александра Данилова, директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

На конференции "Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности" он подчеркнул:

"Самый большой риск — это непонимание. Люди не до конца осознают, что, соглашаясь на рассрочку, они берут на себя обязательства, которые могут не потянуть. Например, рассчитывают взять ипотеку в будущем, но не имеют гарантий, что это получится".

Если платежи по рассрочке перестают поступать, обязанность возвращать деньги ложится на застройщика. А это увеличивает затраты на финансирование строительства и, в конечном счете, влияет на стоимость жилья для всех покупателей.

Почему рассрочка — не всегда выход

Многие воспринимают рассрочку как удобную замену ипотеке: нет процентов, можно растянуть платежи. Но в действительности это требует не меньшей финансовой дисциплины.

Риски для покупателя очевидны:

Деньги обесцениваются под воздействием инфляции.

При просрочке возможно начисление штрафов.

Без получения ипотеки сделка может сорваться.

Вернуть вложенные средства в случае отказа от покупки будет непросто.

"Очень важно внимательно читать договор, понимать, на что вы идёте, и реально оценивать свои возможности", — предостерегает Данилов.

Как часто покупают в рассрочку

Точных данных нет, но по оценке ЦБ, примерно 20% сделок на рынке долевого строительства совершаются именно по этой схеме.

Ситуацию иллюстрирует статистика: на 1 марта 2025 года объём средств, не поступивших на счета эскроу по договорам долевого участия, составил около 1 трлн рублей. Основная причина — продажи в рассрочку.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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