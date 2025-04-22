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Водопровод, который всё изменит: что ждёт миллионы россиян уже к 2030 году

1:51
Недвижимость

Что изменится в жизни 20 миллионов человек к 2030 году? Ответ — в амбициозном плане, который уже согласован с регионами: в стране стартует масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Запланировано 42 тысячи мероприятий по модернизации сетей, водоснабжения и очистки воды.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин поделился итогами заседания президиума Госсовета, где обсуждалось развитие инфраструктуры. Он отметил:

"С регионами уже сформирован план, состоящий из 42 тыс. мероприятий, по обновлению коммунальных сетей, производственных объектов, систем водоснабжения и водоподготовки, чтобы как минимум 20 млн человек уже к 2030 году смогли почувствовать положительные изменения в сфере ЖКХ".

Новые дома — для сотен тысяч

Ещё одно важное направление — программа переселения из аварийного жилья. Здесь Минстрой идёт с опережением: уже на 211 тысяч человек больше получили новые квартиры, чем было предусмотрено изначально. Эта работа ведётся в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

До 2030 года планируется переселить 345 тысяч человек из 6,2 млн квадратных метров аварийного фонда. Для этого Минстрой усиливает контроль за деятельностью управляющих компаний — именно от них зависит, как быстро ветшает жилфонд.

Ищут новые подходы

Помимо переселения и модернизации инфраструктуры, ведомство обсуждает с другими структурами власти новые подходы к расселению аварийных домов. Цель — сделать этот процесс быстрее, эффективнее и безопаснее для людей.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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