Почему новосёлы в Новосибирске рискуют остаться без инфраструктуры

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, чем больше жилья — тем лучше. Новосибирск, словно в игре на скорость, продолжает наращивать объёмы строительства. Но за цифрами кроется один тревожный нюанс.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кран у многоэтажки в Новосибирске

Город растёт: цифры, от которых кружится голова

В 2024 году в Новосибирске сдано в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья — это более 24 тысяч новых квартир. Целый новый район, если представить масштаб. Но и на этом не остановятся.

"На 2025 год планируется ввести более 1 млн кв. м жилья: 200 тыс. — индивидуальные дома, 950 тыс. — многоквартирные", — сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Новосибирск — лидер Сибири

Область уверенно держит пальму первенства среди сибирских регионов по объемам застройки. В 2024 году было построено более 2,5 млн кв. м, а в 2023 — свыше 3 миллионов. Такие темпы впечатляют даже опытных девелоперов.

Разрешений стало больше

Наращиваются не только темпы строительства, но и число проектов. В 2024 году выдали 73 разрешения на строительство — это на 7% больше, чем годом ранее.

Но куда пойдут дети

Вот тут начинается самое интересное. Несмотря на то, что квадратные метры множатся, вместе с ними не появляются школы, детсады и поликлиники. В апреле в аппарате полномочного представителя президента в СФО сообщили: город испытывает дефицит социальных объектов.

Проблема, которая нарастает

Тысячи новых семей заселяются в квартиры, но не могут устроить ребёнка в детский сад поблизости. Или в школу. Или даже к врачу. Инфраструктура не поспевает за бетонными коробками.

Что дальше

Если планы по вводу жилья в 2025 году сбудутся, а строительство соцобъектов не ускорится — Новосибирск может столкнуться с настоящим урбанистическим коллапсом. Проблема, о которой пока говорят шёпотом, может стать громким заголовком уже через год.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



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