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Не нужен дизайнер: так создают стильный интерьер сами хозяева

2:12
Недвижимость

Кажется, без профессионала интерьер мечты не создать. Но это не так! Есть приёмы, с помощью которых вы можете добиться впечатляющего результата самостоятельно. Главное — знать, куда смотреть и в чём кроется магия уюта и стиля.

Журнальный столик
Фото: Designed by Freepik by mrsiraphol is licensed under Public domian
Журнальный столик

Масштаб важнее, чем кажется

Одна из главных ошибок — несоразмерность. Огромный шкаф в маленькой комнате или миниатюрное кресло в просторной гостиной могут испортить всю композицию.

Важно: в небольшой комнате не обязательно вся мебель должна быть маленькой. Один крупный диван вполне может "зазвучать", если его не окружать массивными предметами.
А в просторной комнате лучше смотрятся крупные акценты — например, большая картина вместо мелких рамок на стене.

Симметрия? Да, но не слишком

Полная симметрия — удобно, но скучно. Немного хаоса добавит живости. Здесь работает "правило трёх" — дизайнерская хитрость для расположения декора:

  • Три предмета в группе выглядят гармоничнее, чем два.
  • Нечётные числа создают ощущение завершённости.

Попробуйте: на журнальный столик — свеча, книга и ваза. Всё просто, но работает безупречно.

Меньше цвета — больше фактуры

Если вы не хотите экспериментировать с яркими красками — играйте с текстурами.
В монохромных интерьерах это особенно важно.
Примеры, которые "работают":

  • Шероховатый камень + гладкое дерево.
  • Металлический блеск + мохнатый плед.
  • Матовая керамика + мягкий ковёр.

Именно фактуры добавляют интерьеру глубину, объём и "жизнь".

Учимся у лучших (и не только)

Перед тем как покупать мебель, уделите пару вечеров просмотру интерьеров:

  • Какие цвета выбирают в скандинавских странах?
  • Как зонируют пространство в студиях Токио?
  • Что сейчас в тренде, а что уже вчерашний день?

Даже если у вас уже есть чёткая картинка в голове — сравните её с референсами. Есть шанс, что новое вдохновение полностью изменит ваш подход!

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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