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Вода в ядре Земли: открытие, которое меняет представление о планете

2:08
Недвижимость

Представьте: вода, которую мы привыкли видеть в океанах, просачивается сквозь земную кору и оказывается в самом сердце нашей планеты — у границы ядра и мантии. Что с ней происходит там, где давление и температура невообразимо высоки?

исследование под водой
Фото: https://commons.wikimedia.org by Vincent Lou, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
исследование под водой

Вода в недрах Земли

Известно, что зоны субдукции — места, где тектонические плиты сталкиваются и одна уходит под другую — уносят воду в глубины мантии. Этот процесс длится миллиарды лет. Однако только недавно стало ясно, что на глубине около 2900 км вода не просто накапливается, а вступает в химическую реакцию с веществами ядра.

Результат — химическая трансформация ядра

Сейсмологи объясняют: "На этой глубине происходит мощное взаимодействие воды с кремнием, в результате чего образуется кремнезем, а внешнее ядро становится обогащённым водородом".

Эта тонкая водородная пленка и делает верхний слой ядра менее плотным. Образующийся кремнезем поднимается обратно в мантию.

Почему это важно

Железо и никель во внешнем ядре участвуют в формировании магнитного поля Земли. Поэтому любые изменения в составе ядра напрямую влияют на стабильность планеты. Ранее ученые фиксировали странный тонкий слой у границы ядра — теперь ясно, откуда он взялся.

Загадка плотности

Сейсмические волны, проходящие через этот слой, ведут себя необычно: скорость снижается, а плотность уменьшается. Долгое время ученые не могли объяснить, как один легкий элемент может так сильно повлиять на свойства слоя.

Решение пришло неожиданно — эксперимент с камерами алмазного давления, нагреваемыми лазером, показал, что два элемента — водород и кремний — могут заменять друг друга. Это и объясняет странные наблюдения.

Сложность водного цикла

Оказывается, подземный путь воды гораздо сложнее, чем предполагалось. Она не просто уходит вглубь, а активно участвует в перестройке недр планеты.

Уточнения

Не́дра - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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