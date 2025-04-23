Эксперты раскрыли правду: закрывать ли крышку унитаза перед смывом

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты по уборке и гигиене спорят о том, стоит ли закрывать крышку унитаза перед смывом воды. С одной стороны, это может снизить распространение бактерий и вирусов. С другой — полностью исключить риск загрязнения не удастся.

Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалет

Мифы и реальность

Шари Седар из AK Building Services утверждает, что каждый смыв создает аэрозольное облако из бактерий, которое распространяется по ванной комнате. Однако Арианна Кастро из P&G отмечает, что недавние исследования не подтвердили значительного снижения риска при закрытой крышке. В разговоре с греческим изданием queen. gr она подчеркивает важность регулярной дезинфекции унитаза.

Что такое аэрозольный шлейф?

Аэрозольный шлейф — это мельчайшие частицы, содержащие патогены, которые поднимаются в воздух при смыве. Они могут оседать на поверхностях, таких как зубные щетки или полотенца. Даже если крышка закрыта, бактерии все равно могут распространяться через воздушный поток.

Рекомендации экспертов

Кастро советует закрывать крышку унитаза, чтобы минимизировать распространение патогенов, но не стоит полагаться только на это. Регулярная дезинфекция унитаза, поверхностей и воды в бачке — ключевой момент.

Другие советы по гигиене ванной комнаты

Шари Седар рекомендует:

Надевать колпачок на зубную щетку или хранить ее в шкафу.

Улучшать вентиляцию в ванной комнате.

Регулярно дезинфицировать столешницы, ручки и другие поверхности.

Будущее туалетов

Исследователи работают над новыми технологиями для унитазов, такими как усовершенствованные сливные клапаны и системы с ультрафиолетовым излучением. Но пока что, по словам Седар, лучшее решение — просто закрывать крышку перед смывом.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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