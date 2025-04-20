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Стильно, но непрактично: вешалка в спальне обернётся проблемой

1:27
Недвижимость

Идея кажется отличной: вместо громоздкого шкафа — лёгкая, воздушная напольная вешалка, как в модных интерьерах Pinterest. Пространство освобождается, интерьер будто "дышит", и всё - под рукой. Но стоит попробовать в реальности, и мечта оборачивается вешалкой, заваленной футболками, джинсами и сумками, которые просто больше некуда деть.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

Почему открытая вешалка — не для всех

На фотографиях всё аккуратно: белая рубашка, бежевое пальто, плетёная корзина и пара кед. Но это — иллюзия.

В реальности:

  • одежда быстро начинает пылиться,

  • плечики теряются,

  • вешалка превращается в стихийную свалку,

  • на неё вешают не по стилю, а как попало — и визуально интерьер рушится.

А ещё чаще — вещи просто накидываются сверху, особенно в спешке. Потому что каждый день развешивать одежду по цветам и длине готовы далеко не все.

Альтернатива: шкаф, который не давит

Если вы не живёте в фотостудии и не чувствуете себя стилистом 24/7 — шкаф-купе всё ещё ваш лучший друг. Главное — выбрать правильно:

  • В тон стенам — так он "растворится" в пространстве и не будет визуально утяжелять комнату.

  • С зеркальными или матовыми фасадами — для лёгкости и отражения света.

  • С внутренней системой хранения — чтобы всё было на месте, но скрыто от глаз.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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