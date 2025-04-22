Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские кафе-мороженое и кулинарии — мечта сладкоежки
Белковый суперпродукт для густых и длинных волос: добавь его в рацион уже сегодня
Подтянутое тело за пару недель: вот что советуют профессионалы
ГОСТ на вкус: как приготовить котлеты, как в столовой СССР
Исследования Curiosity: как открытия на Марсе могут помочь в решении проблем изменения климата на Земле
Необычный рай: как Лацио превратился в идеальное место для отдыха у воды — идеальная альтернатива морским курортам
Почему кофе теряет популярность: 13% молодежи назвали главную причину
Секрет идеальной моркови: как кисель поможет избежать прореживания
Мопед в СССР — когда педали, мотор и мечта соединялись в одно

Секрет идеально чистых окон: понадобятся 3 ложки средства, о котором вы не догадывались

2:32
Недвижимость

Вы устали от борьбы с пятнами и разводами на окнах? Ищете эффективное средство, которое справится с этой задачей? Попробуйте простой, но действенный способ мытья окон с помощью жидкого моющего средства для посудомоечной машины. Этот метод не только удаляет загрязнения, но и предотвращает появление разводов, делая окна блестящими и чистыми.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Почему возникают пятна на окнах?

Пятна и разводы могут появиться по нескольким причинам:

  • Некачественные чистящие средства - некоторые средства оставляют следы, которые при высыхании превращаются в полосы.
  • Грязная вода - многократное использование одной и той же воды приводит к её загрязнению и распространению грязи.
  • Избыточное тепло и солнце - солнечные лучи ускоряют испарение воды, оставляя разводы.
  • Неправильная техника мытья - сухая ткань может сделать стекло статичным, притягивая пыль.

Даже уксус, несмотря на свою эффективность в удалении накипи, часто оставляет разводы, особенно если его не смыть тщательно, пишет queen.gr.

Как добиться идеальной чистоты окон?

Для мытья окон без разводов используйте раствор на основе жидкого моющего средства для посудомоечной машины. Это средство создаёт гладкую поверхность стекла, предотвращая прилипание пыли и воды.

Рецепт раствора:

  • Добавьте 3 столовые ложки жидкого моющего средства в 1,5 литра горячей воды.
  • Используйте чистое полотенце из микрофибры для мытья окон.
  • Протрите окна сухой тканью или бумажными полотенцами для финального блеска.

Этот метод подходит не только для окон, но и для зеркал, душевых кабин и стеклянных столов.

Как часто мыть окна?

Частота мытья окон зависит от нескольких факторов:

  • Местоположение: в городе окна загрязняются быстрее.
  • Тип окон: мансардные окна требуют более частого ухода.
  • Время года: весной и осенью рекомендуется проводить генеральную уборку.

Рекомендуется мыть окна хотя бы два раза в год. Если вы живёте на оживлённой улице или у вас есть дети и домашние животные, частоту можно увеличить до одного раза в месяц.


Попробуйте этот простой и эффективный способ мытья окон, чтобы наслаждаться идеальной чистотой и блеском без лишних усилий.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Авто
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов Аудио 
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Садоводство, цветоводство
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Рестораны СССР. Прага: мифы московского гламура и реальность ценника
Съешь это в 11:00 — и забудь про давление и холестерин
Кошка Шрёдингера стала стабильной — квантовый прорыв, который всё меняет
Падение качества Audi больше не спрятать под глянец: премиум — только на бумаге
Похудей и подкачайся к лету: 5 упражнений с мячом для очень эффективной тренировки
Шедевр из картофеля: как запекание драников в духовке изменит ваше представление о блюде
Маргарита Симоньян объяснила, как правильно относиться к доносам
Спрос на дебетовые карты вырос на 26% — что стоит за этой тенденцией
Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона
С чего начинается дом мечты: шаг, о котором часто забывают будущие владельцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.