Больше, чем просто экран: как обыграть ТВ в интерьере

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прошли времена, когда телевизор просто вешали на стену и закрывали глаза на пустоту вокруг. Современные интерьеры требуют стиля, акцентов и атмосферы — даже в зоне, где обычно ничего кроме чёрного экрана не бывает. К счастью, есть оригинальные идеи, как превратить ТВ в часть дизайна, а не визуальное пятно на стене.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian Девушка у телевизора

1. Необычная тумба — как часть инсталляции

Забудьте про стандартные мебельные решения. Выберите тумбу с характером — с асимметричными формами, из натурального дерева, на кованых ножках или в индустриальном стиле. Тогда телевизор будет выглядеть как часть продуманной композиции, а не чужеродный элемент.

2. ТВ среди картин и постеров

Хотите, чтобы телевизор не выделялся на стене? Оформите пространство вокруг него картинами, постерами или фотографиями в рамках. Чередуйте размеры, стили и ориентацию, создавая эффект художественной галереи. В этом случае ТВ будет смотреться уместно и даже элегантно — как ещё один арт-объект.

3. Полки по периметру

Ещё один способ обыграть ТВ-зону — развесить вокруг деревянные или металлические полки. На них можно разместить книги, декоративные элементы, растения, свечи. Это не только визуально уравновесит пространство, но и добавит функциональности.

Бонус: подсветка и текстуры

Дополнительно можно использовать подсветку за ТВ, фактурные обои или дерево на стене, чтобы задать настроение. Всё зависит от вашего вкуса и общей концепции интерьера.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium "дальновидец"; от др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. vīsio "зрение; видение") — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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