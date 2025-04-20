Интерьер в стиле бабушкин? Всему виной эти три предмета

Хочется стильно, но получается "как у бабушки"? Возможно, всё дело в деталях. Некоторые предметы в квартире словно застряли в прошлом и тянут за собой весь интерьер. Вот что стоит пересмотреть, если вы стремитесь к современному и индивидуальному пространству.
Диван и кресла в одном цвете, одинаковые подушки, шторы и лампы из одной серии — всё это создает эффект "каталожной" комнаты, где нет жизни и индивидуальности.
Что делать:
Смело комбинируйте мебель из разных коллекций и эпох. Пусть кресло из ретро-магазина соседствует с современным столом, а подушки будут разноплановыми по фактуре и цвету. Именно это и создаёт стиль.
Мини-скульптуры, статуэтки, фарфоровые ангелочки и магнитики — раньше это было мило. Теперь — визуальный шум и кошмар для уборки.
Что делать:
Оставьте 2-3 акцента, а остальное разложите в коробки и корзины. Так вы освободите пространство и подчеркнёте вкус, а не ностальгию по полкам 80-х.
Одна скромная лампа в центре потолка — это максимум для 60-ваттной лампочки, но точно не для стильной квартиры.
Что делать:
Освещение должно быть многоуровневым: потолочный свет, настольные лампы, торшеры, подсветка. Это позволяет менять атмосферу и делает интерьер живым.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.