Интерьер в стиле бабушкин? Всему виной эти три предмета

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хочется стильно, но получается "как у бабушки"? Возможно, всё дело в деталях. Некоторые предметы в квартире словно застряли в прошлом и тянут за собой весь интерьер. Вот что стоит пересмотреть, если вы стремитесь к современному и индивидуальному пространству.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

1. Мебельные гарнитуры — как форма уныния

Диван и кресла в одном цвете, одинаковые подушки, шторы и лампы из одной серии — всё это создает эффект "каталожной" комнаты, где нет жизни и индивидуальности.

Что делать:

Смело комбинируйте мебель из разных коллекций и эпох. Пусть кресло из ретро-магазина соседствует с современным столом, а подушки будут разноплановыми по фактуре и цвету. Именно это и создаёт стиль.

2. Полки, забитые сувенирами

Мини-скульптуры, статуэтки, фарфоровые ангелочки и магнитики — раньше это было мило. Теперь — визуальный шум и кошмар для уборки.

Что делать:

Оставьте 2-3 акцента, а остальное разложите в коробки и корзины. Так вы освободите пространство и подчеркнёте вкус, а не ностальгию по полкам 80-х.

3. Маленькая люстра — большой провал

Одна скромная лампа в центре потолка — это максимум для 60-ваттной лампочки, но точно не для стильной квартиры.

Что делать:

Освещение должно быть многоуровневым: потолочный свет, настольные лампы, торшеры, подсветка. Это позволяет менять атмосферу и делает интерьер живым.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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