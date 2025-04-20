Эта безделушка портит весь интерьер — а у вас их, возможно, десятки

Обновить интерьер без ремонта и покупок — легко, если просто… убрать всё лишнее. Пространство задышит, глаза отдохнут, а вы почувствуете, будто живёте в новой квартире. Вот пять вещей, которые портят впечатление от дома, даже если вы об этом не подозреваете.
Сначала один магнитик, потом слоник, потом матрёшка с надписью "Сочи" — и вот уже вы в музее безвкусицы. Такие мелочи загромождают полки, притягивают пыль и создают визуальный хаос. Уберите всё, что не вызывает эмоций, а любимое — сгруппируйте или перенесите в одно место.
Цветы — это красиво. Но если у каждого подоконника по семь кашпо, а у вас не хватает времени на полив, от них больше стресса, чем уюта. Оставьте те, за которыми реально сможете ухаживать, и оформите их в едином стиле.
Удлинители, зарядки, кабели — всё это делает интерьер небрежным. Тем более в гостиной. Решение простое: коробка для хранения или ящик в комоде. И минимум проводов на виду.
Старые счета, чеки, каталоги, рекламные листовки и даже глянцевые журналы — вся эта макулатура портит даже самую стильную комнату. Либо утилизируйте, либо уберите в кладовку и сдавайте на переработку.
Если на стене висит постер из ближайшего магазина, который просто прикрывает трещину в обоях, — это не декор. Лучше заменить на семейное фото, рамку с гербарием или оставить стену чистой.
Бонус: всё это можно сделать за один вечер. А ощущение свежести и порядка останется надолго — и бесплатно.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.