Вытираем, но не решаем: как один гигиенический предмет обрушил экотренды

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, туалетная бумага — вещь такая же привычная, как зубная щётка. Но всё больше специалистов бьют тревогу: от неё больше вреда, чем пользы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Туалетная бумага

"Люди привыкли считать её обязательной частью ежедневной гигиены. Но сейчас пришло время пересмотреть эту привычку", — предупреждают эксперты.

Главный враг — неочевиден

В Чешской Республике, как и во многих других странах, туалетная бумага остаётся стандартом. Но за этой обыденностью скрывается масса проблем:

Производство требует огромного количества ресурсов — воды, древесины, энергии;

Огромное количество отходов, включая упаковку из пластика;

В некоторых странах её использование вызывает серьёзные сбои в работе канализации;

И, наконец, гигиеническая безопасность далеко не так высока, как принято считать.

Микромир, который пугает

Главная претензия к туалетной бумаге — её неспособность справляться с бактериями. Многие даже не догадываются, что именно бумага может быть источником аллергии, раздражения кожи и распространения микробов.

К тому же нередко она хранится в небезопасных условиях — рядом с унитазом, где микрочастицы загрязняют поверхность рулона. А однослойная бумага и вовсе может только усугубить ситуацию.

Мир выбирает другое

Во многих странах уже давно используют более современные и гигиеничные способы: биде, гигиенические лейки, влажные салфетки без спирта. Эти альтернативы не только эффективнее, но и экологичнее — они не засоряют водопровод и не требуют вырубки лесов.

Если вы по-прежнему не готовы отказаться от бумаги, стоит хотя бы пересмотреть условия хранения, отказаться от дешёвых вариантов и подумать о дополнительных мерах защиты.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.