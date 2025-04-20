Вытираем, но не решаем: как один гигиенический предмет обрушил экотренды

Кажется, туалетная бумага — вещь такая же привычная, как зубная щётка. Но всё больше специалистов бьют тревогу: от неё больше вреда, чем пользы.
"Люди привыкли считать её обязательной частью ежедневной гигиены. Но сейчас пришло время пересмотреть эту привычку", — предупреждают эксперты.
В Чешской Республике, как и во многих других странах, туалетная бумага остаётся стандартом. Но за этой обыденностью скрывается масса проблем:
Главная претензия к туалетной бумаге — её неспособность справляться с бактериями. Многие даже не догадываются, что именно бумага может быть источником аллергии, раздражения кожи и распространения микробов.
К тому же нередко она хранится в небезопасных условиях — рядом с унитазом, где микрочастицы загрязняют поверхность рулона. А однослойная бумага и вовсе может только усугубить ситуацию.
Во многих странах уже давно используют более современные и гигиеничные способы: биде, гигиенические лейки, влажные салфетки без спирта. Эти альтернативы не только эффективнее, но и экологичнее — они не засоряют водопровод и не требуют вырубки лесов.
Если вы по-прежнему не готовы отказаться от бумаги, стоит хотя бы пересмотреть условия хранения, отказаться от дешёвых вариантов и подумать о дополнительных мерах защиты.
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях.
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