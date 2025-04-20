Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кажется мелочью, а убивает коробку: 5 привычек, которые разрушают автомат
Уши спрятаны, но слышат всё: как птицы улавливают звуки, которых мы не слышим
Сладкий, как мёд, и крупный, как в сказке: крыжовник, которому завидует даже виноград
Обвисло, стянулось, поморщилось: так лицо мстит за упущенный момент
Сельдяное нашествие на Сахалине: почему цены на рыбу взлетели до небес
Каждый четвёртый китаец едет в Москву по работе: как столица стала деловой Меккой
Космос подвластен человеку: ученые смогли вернуть утеренную вселенную
Бортжурнал Жигулей: скрипы, запах бензина и любовь с первого ремонта
Женское сексуальное здоровье: виагра для дам — не панацея, но может помочь

Кухонная революция начинается с этого предмета — и вы его точно не ждали

1:29
Недвижимость

Если вы всё ещё сушите посуду в обычном поддоне рядом с раковиной, пора пересмотреть этот подход. Есть новое решение, которое не только избавит кухню от постоянной влаги, но и добавит уюта и порядка.

Кухонная раковина
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фотот с freepik
Кухонная раковина

Речь о настенном сливе — компактной и современной альтернативе традиционным сушилкам. Он крепится прямо к стене, не загромождает столешницу и позволяет воде стекать естественным образом, не образуя луж и пятен.

Почему старый способ больше не работает

Многие сталкиваются с такими неудобствами:

  • Плесень и запахи — из-за постоянной влаги на поддоне;
  • Беспорядок на глазах — даже чистая посуда выглядит неаккуратно;
  • Потеря рабочего пространства — особенно в маленьких кухнях, где счёт идёт на каждый сантиметр.

Настенный слив — что это и зачем он нужен

Эта система выглядит как полка с отделениями, куда вы ставите посуду после мытья. Она:

  • освобождает раковину и столешницу;
  • сушит посуду без контакта с грязными поверхностями;
  • делает кухню аккуратной и визуально просторной.

Дополнительные плюсы

  • Подходит даже для маленьких кухонь.
  • Не требует сложного монтажа — можно просто приклеить.
  • Современные модели вмещают много посуды и легко чистятся.

Если вы давно хотели "разгрузить" кухню, но не знали с чего начать — это простое и бюджетное решение может стать первой ступенью к уюту и порядку.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Домашние животные
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Авиация
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Кажется мелочью, а убивает коробку: 5 привычек, которые разрушают автомат
Уши спрятаны, но слышат всё: как птицы улавливают звуки, которых мы не слышим
Сладкий, как мёд, и крупный, как в сказке: крыжовник, которому завидует даже виноград
Обвисло, стянулось, поморщилось: так лицо мстит за упущенный момент
Сельдяное нашествие на Сахалине: почему цены на рыбу взлетели до небес
Каждый четвёртый китаец едет в Москву по работе: как столица стала деловой Меккой
Космос подвластен человеку: ученые смогли вернуть утеренную вселенную
Бортжурнал Жигулей: скрипы, запах бензина и любовь с первого ремонта
Женское сексуальное здоровье: виагра для дам — не панацея, но может помочь
Гвоздика против тли? У нас есть секретное оружие, которое сделает муравьев бессильными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.