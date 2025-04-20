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Одна палка — пять превращений: что скрывает старая метла в кладовке

1:32
Недвижимость

Не спешите выбрасывать старые метлы — в них прячется больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Их ручки — прочные, чаще всего деревянные или пластиковые — легко превращаются в оригинальные предметы для дома. И это не просто лайфхак, а способ жить экологично и креативно.

Метла
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Метла

К примеру, из обычного прута от метлы можно сделать стильную вешалку для полотенец в духе Pinterest. Понадобится лишь немного инструмента, фантазии — и вот уже перед вами не мусор, а удобный и эстетичный аксессуар для ванной комнаты.

Начните с того, чтобы отпилить пластиковую часть. Саму палку разрежьте на несколько одинаковых отрезков. К двум более крупных прутьям прикрепите эти детали — они станут ступеньками импровизированной "лестницы". Всё соединяется обычными шурупами. Получившаяся конструкция отлично подойдёт для сушки и хранения полотенец, а заодно станет необычным элементом интерьера.

Но это ещё не всё

Из ручек от веников можно сделать:

  • Органайзеры для обуви, просто зафиксировав их на стене;
  • Плавающие полки для кухни или коридора;
  • Держатели для посуды и даже подставки для цветов.

Такая переработка — это не только забота об экологии, но и способ сократить домашние расходы. Зачем покупать, если можно сделать?

Следующий раз, когда метла "уйдёт на пенсию", подумайте: может, она не мусор, а будущая находка для уюта?

Уточнения

Метла́ помело — инструмент для подметания, уборки территорий от мусора, песка, опавшей листвы и т. п. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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