Интерьер, который вышел из моды, но до сих пор встречается — лучше так не делать

Даже самая стильная идея может испортить интерьер, если применить её не к месту. Мы собрали 5 популярных сочетаний, которые лучше оставить в прошлом — не потому что "немодно", а потому что они попросту не работают.
Комбинация "белые стены + белая мебель" когда-то считалась квинтэссенцией скандинавского стиля. На фото в журналах выглядит сдержанно и воздушно. В реальности — слишком марко и непрактично. Особенно, если в доме дети.
Избежать эффекта "больничной палаты" можно, грамотно играя с фактурами и акцентами. И да — быть готовым к уборке в режиме 24/7. Сейчас дизайнеры советуют заменить "total white" на сложные, приглушённые оттенки: они не теряют свежести и проще в быту.
Пальмы, закаты, волки — эти изображения ещё иногда можно встретить на фасадах шкафов. Но увы, это уже явный привет из прошлого.
Зеркальные поверхности куда уместнее: они отражают свет и зрительно расширяют пространство. А если и хочется чего-то с изображением, пусть это будет акцентная стена с современными фотообоями: например, с абстракцией или имитацией природной текстуры.
Когда-то такая люстра была символом статуса. Но из просторных сталинок она переехала в хрущёвки — и сразу стала выглядеть неуместно. Объёмная люстра в комнате с потолками до 3 метров буквально "давит" сверху.
Выход — компактные светильники, которые крепятся вплотную к потолку, или аккуратные рожковые люстры.
Сложные шторы с драпировками, кистями и массивным карнизом могут сделать даже светлую комнату мрачной и тесной. Особенно в сочетании с такими же "тяжёлыми" покрывалами.
Если метраж ограничен — спасают струящиеся, лёгкие ткани. Крепите карниз под самый потолок — и получите эффект визуальной высоты.
Красная гоночная кровать, яркое бельё, пёстрые стены и десятки игрушек — кажется, что всё это радует глаз. На деле — перегруз, который влияет даже на сон ребёнка.
Лучшее решение — нейтральный фон. По мере взросления интерьер всё равно будет "обрастать" деталями, так пусть основа останется спокойной.
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").
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