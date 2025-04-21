Интерьер, который вышел из моды, но до сих пор встречается — лучше так не делать

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2:41
Недвижимость

Даже самая стильная идея может испортить интерьер, если применить её не к месту. Мы собрали 5 популярных сочетаний, которые лучше оставить в прошлом — не потому что "немодно", а потому что они попросту не работают.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Белое на белом: стерильность вместо уюта

Комбинация "белые стены + белая мебель" когда-то считалась квинтэссенцией скандинавского стиля. На фото в журналах выглядит сдержанно и воздушно. В реальности — слишком марко и непрактично. Особенно, если в доме дети.

Избежать эффекта "больничной палаты" можно, грамотно играя с фактурами и акцентами. И да — быть готовым к уборке в режиме 24/7. Сейчас дизайнеры советуют заменить "total white" на сложные, приглушённые оттенки: они не теряют свежести и проще в быту.

Привет из нулевых: фотопечать на шкафу-купе

Пальмы, закаты, волки — эти изображения ещё иногда можно встретить на фасадах шкафов. Но увы, это уже явный привет из прошлого.

Зеркальные поверхности куда уместнее: они отражают свет и зрительно расширяют пространство. А если и хочется чего-то с изображением, пусть это будет акцентная стена с современными фотообоями: например, с абстракцией или имитацией природной текстуры.

Люстра "под дворец" и потолок 2,6 м — не дружат

Когда-то такая люстра была символом статуса. Но из просторных сталинок она переехала в хрущёвки — и сразу стала выглядеть неуместно. Объёмная люстра в комнате с потолками до 3 метров буквально "давит" сверху.
Выход — компактные светильники, которые крепятся вплотную к потолку, или аккуратные рожковые люстры.

Бархат и ламбрекены в малогабаритке

Сложные шторы с драпировками, кистями и массивным карнизом могут сделать даже светлую комнату мрачной и тесной. Особенно в сочетании с такими же "тяжёлыми" покрывалами.

Если метраж ограничен — спасают струящиеся, лёгкие ткани. Крепите карниз под самый потолок — и получите эффект визуальной высоты.

Взрыв цвета в детской: когда игрушек уже достаточно

Красная гоночная кровать, яркое бельё, пёстрые стены и десятки игрушек — кажется, что всё это радует глаз. На деле — перегруз, который влияет даже на сон ребёнка.

Лучшее решение — нейтральный фон. По мере взросления интерьер всё равно будет "обрастать" деталями, так пусть основа останется спокойной.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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