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Маленькая студия — как из неё сделать жильё мечты

2:06
Недвижимость

Как из квартиры-студии сделать уютное и стильное жильё, где каждый сантиметр работает на вас? Компактность — это не приговор. Главное — подходить к дизайну с умом.

Квартира-студия в Одессе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия в Одессе

Кому подойдёт студия

Студия — не всегда про экономию. Просторные варианты в престижных районах стоят не меньше двухкомнатных квартир в "спальниках". Главное — понимать, кто будет здесь жить:

Один человек (например, студент или холостяк).

  • Пара без детей или с младенцем.
  • Арендатор.
  • Сотрудник компании, приехавший в командировку.

От назначения зависит и оформление: рабочие зоны, спальные места, акценты — всё должно работать на комфорт.

Пространство без перегрузки

Зонирование — ключ к уюту. Даже в одном помещении можно создать ощущение отдельных комнат. Для этого подходят:

  • Мебель: барные стойки, сквозные стеллажи, угловые диваны.
  • Перегородки: ширмы, шторы из бусин, аквариумы, кашпо.
  • Отделка: разная текстура и цвет стен, освещение по зонам.
  • Дополнения: подиумы, потолки разных уровней.

Важно: не глушите пространство! Перегородки должны "дышать", а проходы между зонами — оставаться свободными.

Магия цвета и света

Светлые оттенки визуально расширяют пространство. Но не превращайте квартиру в палату: добавляйте яркие акценты, тёплый декор, индивидуальность.

Освещение — не просто источник света. Это инструмент дизайна. Откажитесь от громоздкой люстры — лучше использовать точечные светильники или встроенные споты. Их можно комбинировать для создания разного настроения.

Умная мебель

Мебель-трансформер — must-have. Раскладные диваны, кровати в шкафу, компактные системы хранения — всё это даёт максимум пользы при минимуме места. А если потолки высокие — обустройте антресоль: идеальное спальное место без потери "нижнего" пространства.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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