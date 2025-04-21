Роскошь в доме или лишняя трата? Что скрывают лестницы из камня

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы задумывались, почему старинные здания переживают века, а лестницы в них по-прежнему выглядят достойно? Секрет в материале. Натуральный камень — это не только про красоту, но и про надёжность, проверенную временем.

Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лестница

Миф о радиации: стоит ли бояться

В последнее время вокруг каменных лестниц гуляет миф: якобы они излучают радиацию. На самом деле, опасность может исходить только от некоторых магматических пород, но такие материалы не используются уважающими производителями. Всё, что поступает на рынок, проходит обязательную сертификацию — безопасность проверена.

Где используют мрамор, а где гранит

Мрамор — идеален для внутренних лестниц. Он выглядит изящно и уютно.

Гранит — фаворит уличных конструкций. Он прочен и не боится ни дождя, ни мороза.

Важно: для наружных лестниц полировка не рекомендуется — чтобы избежать скольжения зимой и в дождь.

Почему камень — это не только надёжно, но и красиво

Каждая ступень — с уникальным узором. Это не серийное производство, а маленькое произведение природы. Часто перила и балясины делают из того же материала, создавая цельный архитектурный ансамбль. А благодаря хорошей обрабатываемости природного камня мастера придают деталям утончённую форму.

Практичность вне времени

Каменные лестницы — это не на пару лет. Они легко переживут несколько поколений. Их не нужно реставрировать, они не выходят из моды, и при этом отлично справляются с нагрузками и влагой.

Немного о стоимости

Цена всегда рассчитывается индивидуально: учитываются порода, габариты, тип обработки. Но благодаря современным технологиям каменные конструкции стали доступнее, чем кажется.

В чём подвох

Существенный вес — требует точных расчётов при строительстве.

Стоимость — выше средней, но полностью оправдана долговечностью.

Уточнения

Ле́стница (праслав. *lěstvica, от *lězti; однокоренное — рус. лезть) — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. Обычно этот термин применяется к элементам зданий (или сооружений), являющимся несущей конструкцией.



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