Роскошь в доме или лишняя трата? Что скрывают лестницы из камня

Вы задумывались, почему старинные здания переживают века, а лестницы в них по-прежнему выглядят достойно? Секрет в материале. Натуральный камень — это не только про красоту, но и про надёжность, проверенную временем.
В последнее время вокруг каменных лестниц гуляет миф: якобы они излучают радиацию. На самом деле, опасность может исходить только от некоторых магматических пород, но такие материалы не используются уважающими производителями. Всё, что поступает на рынок, проходит обязательную сертификацию — безопасность проверена.
Важно: для наружных лестниц полировка не рекомендуется — чтобы избежать скольжения зимой и в дождь.
Каждая ступень — с уникальным узором. Это не серийное производство, а маленькое произведение природы. Часто перила и балясины делают из того же материала, создавая цельный архитектурный ансамбль. А благодаря хорошей обрабатываемости природного камня мастера придают деталям утончённую форму.
Каменные лестницы — это не на пару лет. Они легко переживут несколько поколений. Их не нужно реставрировать, они не выходят из моды, и при этом отлично справляются с нагрузками и влагой.
Цена всегда рассчитывается индивидуально: учитываются порода, габариты, тип обработки. Но благодаря современным технологиям каменные конструкции стали доступнее, чем кажется.
Ле́стница (праслав. *lěstvica, от *lězti; однокоренное — рус. лезть) — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. Обычно этот термин применяется к элементам зданий (или сооружений), являющимся несущей конструкцией.
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