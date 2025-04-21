Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как пырей угрожает вашим розам: основные опасности
Не просто "не слышу": потеря слуха незаметно снижает физическую активность
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Картошка с цветами или без — что даст больше урожая
Стоит копейки, а чинится за тысячи: ловушка генераторного ремня
Идеальные фрикадельки за 5 минут: секреты, которые знают только профессионалы
Воскрешение в 21 веке: как генетики вернули к жизни исчезнувшего хищника, которого никто не видел тысячу лет
Ида Галич нецензурно отругала самокатчиков: пьяные и мерзкие
Фитнес в 2025 больше не тот — теперь вы просто дышите и худеете

Роскошь в доме или лишняя трата? Что скрывают лестницы из камня

2:04
Недвижимость

Вы задумывались, почему старинные здания переживают века, а лестницы в них по-прежнему выглядят достойно? Секрет в материале. Натуральный камень — это не только про красоту, но и про надёжность, проверенную временем.

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

Миф о радиации: стоит ли бояться

В последнее время вокруг каменных лестниц гуляет миф: якобы они излучают радиацию. На самом деле, опасность может исходить только от некоторых магматических пород, но такие материалы не используются уважающими производителями. Всё, что поступает на рынок, проходит обязательную сертификацию — безопасность проверена.

Где используют мрамор, а где гранит

  • Мрамор — идеален для внутренних лестниц. Он выглядит изящно и уютно.
  • Гранит — фаворит уличных конструкций. Он прочен и не боится ни дождя, ни мороза.

Важно: для наружных лестниц полировка не рекомендуется — чтобы избежать скольжения зимой и в дождь.

Почему камень — это не только надёжно, но и красиво

Каждая ступень — с уникальным узором. Это не серийное производство, а маленькое произведение природы. Часто перила и балясины делают из того же материала, создавая цельный архитектурный ансамбль. А благодаря хорошей обрабатываемости природного камня мастера придают деталям утончённую форму.

Практичность вне времени

Каменные лестницы — это не на пару лет. Они легко переживут несколько поколений. Их не нужно реставрировать, они не выходят из моды, и при этом отлично справляются с нагрузками и влагой.

Немного о стоимости

Цена всегда рассчитывается индивидуально: учитываются порода, габариты, тип обработки. Но благодаря современным технологиям каменные конструкции стали доступнее, чем кажется.

В чём подвох

  • Существенный вес — требует точных расчётов при строительстве.
  • Стоимость — выше средней, но полностью оправдана долговечностью.

Уточнения

Ле́стница (праслав. *lěstvica, от *lězti; однокоренное — рус. лезть) — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. Обычно этот термин применяется к элементам зданий (или сооружений), являющимся несущей конструкцией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Домашние животные
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Три цвета, которые будут на пике популярности в 2025 — и они шикарны
Красота и стиль
Три цвета, которые будут на пике популярности в 2025 — и они шикарны Аудио 
Как одна ошибка превращает загородную мечту в суд с соседями
Недвижимость
Как одна ошибка превращает загородную мечту в суд с соседями Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Последние материалы
Невидимая причина диабета: что нашли в генах у 400 тысяч человек
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Отеки приходят не от соли: что ты делаешь не так каждый день
Секрет хрустящих крылышек: как повторить ресторанный вкус дома
Угнали авто? Эти действия решают всё в первые часы — потом будет поздно
Поддержите красоту тюльпанов: три совета для великолепного цветения
Microsoft создала ИИ, который управляет компьютером, как будто это вы
Тайное оружие бодибилдеров: это упражнение прокачает спину по-максимуму
Аромат, который сводит мужчин с ума: вся правда о духах с феромонами
Пенсионный пазл: инвестиции и взносы собрали 3,373 трлн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.