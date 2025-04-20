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Блеск без замены: как убрать царапины с ванны за 5 минут

Недвижимость

Царапины на ванне — мелочь, которая способна испортить впечатление от всей ванной комнаты. Особенно обидно, если ванна новая или сделана из прочного материала, а повреждения всё равно появляются. Хорошая новость: с ними можно справиться без дорогостоящего ремонта и сложной химии — достаточно пары простых средств с кухни.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Поверхностные царапины: сода и уксус в помощь

Если царапины неглубокие — а такие встречаются чаще всего — поможет простая домашняя паста:

  • 1 часть пищевой соды.
  • 1 часть белого уксуса или свежего лимонного сока.

Нанеси пасту на поврежденный участок с помощью губки или руками. Оставь на несколько минут, затем аккуратно протри мягкой щёткой. Смой тёплой водой — и поверхность снова будет гладкой и сияющей. Это безопасный способ, который не повредит покрытие и не приведёт к появлению новых дефектов.

Если царапины глубже

Для более заметных повреждений сода уже не подойдёт. Здесь поможет полироль для мебели. Да-да, именно она. Только будь осторожна:

  • Наноси средство только на саму царапину.
  • Не надавливай слишком сильно.
  • Не используй жёсткие губки или металлические щётки.

Протри обработанное место мягкой тканью, затем промой водой. Результат — гладкая и свежая поверхность без следов.

Не забывай про дно ванны

Часто мы тщательно моем бортики, но игнорируем царапины на дне. А зря! Чтобы вернуть блеск и свежесть, просто используй жидкость для мытья посуды. Намыль, немного потрись — и дно ванны снова как новое.

Царапины — не повод менять сантехнику. Иногда всё, что нужно — это капля внимания и немного домашней химии.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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