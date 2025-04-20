Домашний апсайклинг: стильные и простые идеи из жестяных банок

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2:21
Недвижимость

Каждый год по всему миру выбрасывается около 80 миллиардов алюминиевых банок. Напитки, консервы, энергетики — всё это удобно, вкусно и практично. Но что делать с пустыми банками? Многие их просто выбрасывают, не зная, что дома у них под рукой — многоразовый ресурс с огромным потенциалом.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Алюминий легко перерабатывается и может использоваться снова и снова — хоть в быту, хоть в промышленности. И вам не нужно нести его на завод — достаточно немного фантазии и желания внести вклад в экологию (и, возможно, в декор вашего дома).

Зачем давать банкам вторую жизнь

Алюминий — лёгкий, прочный и бесконечно перерабатываемый металл. Каждая переработанная банка экономит энергию, снижает вредные выбросы и даёт шанс на вторую жизнь — в виде деталей самолёта, велосипеда или новой упаковки. На бытовом уровне переработка помогает сократить отходы и создать полезные мелочи своими руками.

6 полезных способов использовать алюминиевые банки дома

Цветочные горшки

  • Просто промойте банку, проделайте отверстия в донышке и посадите в неё растение. Отличный способ для создания мини-сада на подоконнике.

Подсвечники и ночники

  • С помощью гвоздя или шила сделайте узоры на боках банки, поставьте внутрь светодиодную лампу или свечу — и у вас оригинальный светильник для уютного вечера.

Музыка ветра

  • Соберите банки разных размеров, раскрасьте их, соедините на верёвке и повесьте на балконе или в саду. Получится красивый и мелодичный декор.

Кормушки для птиц

  • Вырежьте отверстие сбоку, заполните банку кормом, повесьте на дерево или балкон — и наслаждайтесь пением благодарных птиц.

Органайзеры для кухни и стола

  • Украсьте банку красками или тканью и используйте её как подставку для карандашей, кисточек или столовых приборов.

Сдайте и заработайте

  • Соберите несколько килограммов банок и сдайте на переработку. Пусть это не состояние, но приятный бонус за экологичное поведение.

Алюминиевые банки — не мусор, а материал с возможностями. Используйте их с умом и пользой для дома и планеты.

Уточнения

Деко́р - в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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