Домашний апсайклинг: стильные и простые идеи из жестяных банок

Каждый год по всему миру выбрасывается около 80 миллиардов алюминиевых банок. Напитки, консервы, энергетики — всё это удобно, вкусно и практично. Но что делать с пустыми банками? Многие их просто выбрасывают, не зная, что дома у них под рукой — многоразовый ресурс с огромным потенциалом.
Алюминий легко перерабатывается и может использоваться снова и снова — хоть в быту, хоть в промышленности. И вам не нужно нести его на завод — достаточно немного фантазии и желания внести вклад в экологию (и, возможно, в декор вашего дома).
Алюминий — лёгкий, прочный и бесконечно перерабатываемый металл. Каждая переработанная банка экономит энергию, снижает вредные выбросы и даёт шанс на вторую жизнь — в виде деталей самолёта, велосипеда или новой упаковки. На бытовом уровне переработка помогает сократить отходы и создать полезные мелочи своими руками.
Алюминиевые банки — не мусор, а материал с возможностями. Используйте их с умом и пользой для дома и планеты.
Деко́р - в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.