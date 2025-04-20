Не пищевая сода и не бытовая химия: эта домашняя смесь уберёт пятна с дивана за секунды

Диван — центр домашнего уюта. Но стоит завалиться на него с чашкой чая, пустить туда кота или ребёнка с шоколадом — и ткань уже в пятнах. А что, если бы вы могли отмыть диван без дорогих средств и химии?
Оказывается, есть домашняя смесь, которая работает лучше покупных чистящих и избавляет от пятен быстро и безопасно. Никакой соды или агрессивной химии — только то, что есть на каждой кухне.
Для смеси вам понадобятся:
Смешайте компоненты, смочите чистую тряпку и аккуратно протрите пятна. Обязательно сначала протестируйте на незаметном участке — обивка бывает разная.
Если вы не проводили её больше полугода — пора:
Важно: уксус не справится с пятнами от мочи домашних животных. В этом случае:
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.