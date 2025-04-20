Не пищевая сода и не бытовая химия: эта домашняя смесь уберёт пятна с дивана за секунды

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Диван — центр домашнего уюта. Но стоит завалиться на него с чашкой чая, пустить туда кота или ребёнка с шоколадом — и ткань уже в пятнах. А что, если бы вы могли отмыть диван без дорогих средств и химии?

Фото: https://www.freepik.com Химчистка мебели

Оказывается, есть домашняя смесь, которая работает лучше покупных чистящих и избавляет от пятен быстро и безопасно. Никакой соды или агрессивной химии — только то, что есть на каждой кухне.

Рецепт чудо-средства

Для смеси вам понадобятся:

2 столовые ложки средства для мытья посуды.

2 чашки белого уксуса (лучше — чистящего).

2 чашки тёплой воды.

Смешайте компоненты, смочите чистую тряпку и аккуратно протрите пятна. Обязательно сначала протестируйте на незаметном участке — обивка бывает разная.

Почему это работает: в чистящем уксусе концентрация уксусной кислоты выше, чем в обычном — до 8%. Это и даёт отличный эффект против жира, пыли и грязи.

А как же глубокая чистка

Если вы не проводили её больше полугода — пора:

Пылесосим с насадкой для обивки, включая подушки и углы.

с насадкой для обивки, включая подушки и углы. Обрабатываем паром (если ткань допускает!) — для дезинфекции и удаления клещей.

(если ткань допускает!) — для дезинфекции и удаления клещей. Кожа: протираем микрофиброй и моем слабым мыльным раствором. После — насухо.

Важно: уксус не справится с пятнами от мочи домашних животных. В этом случае:

Промокните пятно.

Посыпьте содой.

Протрите раствором перекиси водорода (3%) и чайной ложки моющего.

Чтобы диван всегда выглядел аккуратно и свежо, не обязательно тратиться на профессиональную химию. Достаточно пары простых ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне. А регулярный уход и внимание к материалу обивки помогут надолго сохранить чистоту и уют в доме.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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