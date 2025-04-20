Неожиданное применение фольги, которое навсегда изменит ваш быт

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы привыкли чистить сковородки металлической губкой? Пора пересмотреть привычки. Оказывается, один из самых обычных предметов на кухне отлично справляется с задачей — и часто оказывается даже под рукой.

Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Что заменит металлическую губку

Это… алюминиевая фольга. Да-да, самая обычная пищевая фольга, которая обычно используется для запекания и упаковки еды. Благодаря своей текстуре и металлической структуре она может эффективно заменить жёсткую губку, когда та внезапно закончилась.

Просто оторвите кусочек фольги, сверните его в плотный шарик — и у вас в руках полноценный инструмент для чистки кастрюль, сковородок и других поверхностей, где требуется абразивное воздействие.

Фольга не только чистит, но и продлевает жизнь губке

Если не хочется полностью отказываться от привычной губки, фольга всё равно пригодится. Например, положите кусочек алюминиевой фольги под губку для мытья посуды — это поможет избежать ржавчины и размножения бактерий на влажной поверхности.

Как часто нужно менять губку: результат исследования

Кстати, о губках. Исследование, проведённое в Германии и опубликованное в Scientific Reports, показало, что кухонная губка — настоящий рассадник микробов. В исследовании BBC World уточняется: менять губку нужно минимум раз в неделю.

Если этого не делать, количество бактерий в губке может удвоиться — а это уже не просто запах, а реальная угроза гигиене и здоровью.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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