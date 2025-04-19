Ты даже не догадываешься, что каждое окно в доме может убивать

Если вы когда-нибудь слышали резкий стук в окно и видели, как птица падает вниз, то вы уже сталкивались с одной из самых распространенных и трагичных опасностей для пернатых.
Стеклянные поверхности — от обычных окон до панорамных фасадов — отражают небо, деревья и зелень, создавая иллюзию продолжения пространства. Птицы, не распознавая эту преграду, мчатся в отражение, не подозревая, что их ждёт удар.
Миллионы птиц по всему миру гибнут каждый год, просто потому что стекло оказалось "невидимым". Особенно опасны большие или угловые окна, а также те, что находятся рядом с кормушками или верандам. Но хорошая новость в том, что эту проблему можно решить.
Если вы хотите, чтобы птицы больше не разбивались о ваши окна, нужно сделать стекло заметным. Важно, чтобы вся поверхность была размечена — с шагом не более 5 сантиметров. Это могут быть полоски, точки, пленки, меловые рисунки, даже декоративные узоры.
Отлично работают и наружные сетки — москитные или специальные защитные, натянутые в нескольких сантиметрах от стекла. Они не портят внешний вид, но в случае удара спасают птицу от травм.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
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