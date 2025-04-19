Муравьи в цветочных горшках? Проверьте этот лайфхак, прежде чем выбрасывать растение

Эти крошечные захватчики способны проложить тоннели даже через стены, а потом затащить в ваш дом всю свою "семью" и друзей.
Особенно любят муравьи устраивать колонии в цветочных горшках — уютно, влажно, да и пища порой рядом. Но можно ли от них избавиться? Да, хотя это и не всегда просто. Вот проверенные способы, которые действительно работают.
Самый надёжный способ — полностью удалить заражённый грунт, промыть корни и пересадить растение в свежий субстрат. При выборе новой почвы избегайте лёгких глинистых смесей — муравьям в них проще прокладывать тоннели. Да, это требует времени, но результат того стоит.
Если ваше растение способно перенести временное отсутствие воды, прекратите полив на несколько дней. Муравьи не выносят сухой почвы и с большой вероятностью сами сбегут. Однако этот способ подойдёт не всем растениям — сначала проверьте, насколько оно засухоустойчиво.
Молотая корица часто используется как натуральное средство борьбы с насекомыми. Просто посыпьте ею землю в горшке или вокруг него. Эффективность спорная — всё зависит от конкретного вида муравьёв. Но попробовать стоит, особенно если не хочется сразу пересаживать растение.
Лаванда, мята, розмарин — настоящие муравьиные репелленты. Разместите рядом с заражённым растением горшки с этими травами или переместите цветок в садовую зону, где они растут. Насекомым не по вкусу такой аромат, и они быстро покинут "ароматную территорию".
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.