Муравьи в цветочных горшках? Проверьте этот лайфхак, прежде чем выбрасывать растение

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эти крошечные захватчики способны проложить тоннели даже через стены, а потом затащить в ваш дом всю свою "семью" и друзей.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Особенно любят муравьи устраивать колонии в цветочных горшках — уютно, влажно, да и пища порой рядом. Но можно ли от них избавиться? Да, хотя это и не всегда просто. Вот проверенные способы, которые действительно работают.

1. Полная пересадка растения

Самый надёжный способ — полностью удалить заражённый грунт, промыть корни и пересадить растение в свежий субстрат. При выборе новой почвы избегайте лёгких глинистых смесей — муравьям в них проще прокладывать тоннели. Да, это требует времени, но результат того стоит.

2. Засушите врага

Если ваше растение способно перенести временное отсутствие воды, прекратите полив на несколько дней. Муравьи не выносят сухой почвы и с большой вероятностью сами сбегут. Однако этот способ подойдёт не всем растениям — сначала проверьте, насколько оно засухоустойчиво.

3. Корица — враг муравьёв

Молотая корица часто используется как натуральное средство борьбы с насекомыми. Просто посыпьте ею землю в горшке или вокруг него. Эффективность спорная — всё зависит от конкретного вида муравьёв. Но попробовать стоит, особенно если не хочется сразу пересаживать растение.

4. Запах трав на страже вашего дома

Лаванда, мята, розмарин — настоящие муравьиные репелленты. Разместите рядом с заражённым растением горшки с этими травами или переместите цветок в садовую зону, где они растут. Насекомым не по вкусу такой аромат, и они быстро покинут "ароматную территорию".

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.



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