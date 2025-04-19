Архитекторы прошлого знали секрет: тайна из Южной Италии раскрыта

Когда смотришь сверху на крыши старых итальянских домов, особенно в таких городках, как Бовино между Апулией и Кампанией, сложно не заметить одну странную деталь: у большинства зданий удивительно похожие пропорции кровли. Как оказалось, это не просто архитектурная мода или случайность.
Профессор машиностроения Адриан Бежан из Университета Дьюка, гостивший в Беневенто недалеко от Неаполя, заметил, что у старых, небольших домов крыши часто ниже и шире.
Вместе с Пежманом Марданпуром из Международного университета Флориды он решил изучить, как именно форма крыши влияет на сохранение тепла в здании.
Оказалось, что при высоте конька до одного метра оптимальная ширина крыши должна быть в 3-4 раза больше её высоты — так минимизируются теплопотери.
А если крыша выше, то она должна быть ближе к равностороннему или равнобедренному треугольнику.
"Воздушные карманы — отличные изоляторы, а чердачные помещения по сути и есть такие карманы, хотя сегодня энергосбережение в моде, раньше это был вопрос выживания", — поясняет Бежан.
Если крыша слишком высокая, воздух внутри начинает двигаться хаотично, как дым в ветреную погоду. Но при "правильной" геометрии он циркулирует плавно, как вода по стенке — и не даёт теплу выходить наружу.
Неудивительно, что многие крыши по всему миру — от Южной Италии до Балкан — построены именно так. Архитекторы прошлого, возможно, не знали формул термодинамики, но точно понимали: если у соседа в доме теплее, стоит повторить его дизайн.
"Важно учить будущих архитекторов не просто строить, а понимать, почему вещи работают так, как работают", — говорит Бежан.
Теплоизоляция ("тепловая изоляция") — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции. Термин также может означать материалы для выполнения таких элементов или комплекс мероприятий по их устройству.
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