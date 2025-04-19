Архитекторы прошлого знали секрет: тайна из Южной Италии раскрыта

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда смотришь сверху на крыши старых итальянских домов, особенно в таких городках, как Бовино между Апулией и Кампанией, сложно не заметить одну странную деталь: у большинства зданий удивительно похожие пропорции кровли. Как оказалось, это не просто архитектурная мода или случайность.

Фото: commons.wikimedia.org by Mtl1969, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деревня в италии

Тайна уклона, раскрытая физикой

Профессор машиностроения Адриан Бежан из Университета Дьюка, гостивший в Беневенто недалеко от Неаполя, заметил, что у старых, небольших домов крыши часто ниже и шире.

Вместе с Пежманом Марданпуром из Международного университета Флориды он решил изучить, как именно форма крыши влияет на сохранение тепла в здании.

Оказалось, что при высоте конька до одного метра оптимальная ширина крыши должна быть в 3-4 раза больше её высоты — так минимизируются теплопотери.

А если крыша выше, то она должна быть ближе к равностороннему или равнобедренному треугольнику.

Воздух движется как вода — если крыша "правильная"

"Воздушные карманы — отличные изоляторы, а чердачные помещения по сути и есть такие карманы, хотя сегодня энергосбережение в моде, раньше это был вопрос выживания", — поясняет Бежан.

Если крыша слишком высокая, воздух внутри начинает двигаться хаотично, как дым в ветреную погоду. Но при "правильной" геометрии он циркулирует плавно, как вода по стенке — и не даёт теплу выходить наружу.

Секрет древней архитектуры

Неудивительно, что многие крыши по всему миру — от Южной Италии до Балкан — построены именно так. Архитекторы прошлого, возможно, не знали формул термодинамики, но точно понимали: если у соседа в доме теплее, стоит повторить его дизайн.

"Важно учить будущих архитекторов не просто строить, а понимать, почему вещи работают так, как работают", — говорит Бежан.

Уточнения

Теплоизоляция ("тепловая изоляция") — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции. Термин также может означать материалы для выполнения таких элементов или комплекс мероприятий по их устройству.



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