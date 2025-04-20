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Узкий коридор больше не проблема: решение, которое вас удивит

2:33
Недвижимость

Коридор в современных квартирах часто воспринимается как бесполезное пространство. Его стараются убрать при перепланировке, считая пережитком советской архитектуры. Но что, если это помещение ограничено несущими стенами и снос невозможен? Тогда стоит сделать коридор союзником, а не врагом.

Коридор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коридор

Где прятать вещи

Хранение — одна из главных задач узкого коридора. Лучше отказаться от громоздких шкафов в пользу закрытых систем: низких секций, подвесных модулей, компактных обувниц. Последние, кстати, могут не стоять на полу, а крепиться к стене — "парящий" эффект визуально разгружает пространство.

Не забудьте про декор — пара ваз или фоторамок сверху сделают интерьер живым и уютным.

Мини-библиотека

Нет места для книг? Коридор может стать вашей личной библиотекой. Лучше всего использовать узкие закрытые шкафы с застеклёнными фасадами — меньше пыли и больше уюта. Добавьте светодиодную подсветку, и коридор заиграет по-новому, особенно вечером.

Галерея в коридоре

Если вещи хранить не нужно, устройте галерею. Работы детей, семейные фото, винтажные плакаты — всё это легко превратить в стильную экспозицию. Главное — одинаковые рамы и грамотное освещение. Чёрные винтажные софиты или поворотные споты на потолке создадут нужный акцент и добавят глубины.

Цвет и фактура

Чтобы скорректировать форму коридора, окрасьте длинные стены в насыщенные цвета, а короткие — в светлые. Это создаст ощущение глубины. Эффект усиливают 3D панели, обои с принтами и окрашенные в тон стены плинтуса. Хотите ещё больше простора? Используйте фотопанно или фактурную штукатурку.

Пол, который удивит

Внимание к полу играет не меньшую роль. Яркая плитка или ковровая дорожка со смелым принтом помогут отвлечь взгляд от узости. Ковры — от персидских до геометрических — снова в моде и отлично справляются с задачей визуального расширения пространства.

Свет — ключ к уюту

Одной люстры для тёмного коридора без окон недостаточно. Используйте точечные светильники, особенно на длинных шнурах. Они зрительно "опустят" потолок и придадут помещению нужные пропорции. Главное — равномерно распределить их по длине.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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