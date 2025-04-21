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Как избавиться от известкового налёта в туалете: 5 мощных натуральных средств

3:36
Недвижимость

Если в вашем туалете появился известковый налёт, не спешите хвататься за агрессивные химические средства. Вместо этого попробуйте натуральные методы, которые не только эффективны, но и безопасны для здоровья.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Почему стоит избегать химии?

Многие чистящие средства, продающиеся в супермаркетах, содержат агрессивные химические вещества, которые могут нанести вред вашему здоровью и окружающей среде. Они могут вызвать раздражение кожи, дыхательных путей и даже аллергические реакции.

Натуральные альтернативы

Существует множество натуральных средств, которые помогут вам избавиться от известкового налёта без вреда для здоровья, сообщает Femme Actuelle. Вот несколько из них:

  1. Эфирное масло лаванды. Этот метод не только эффективно удаляет накипь, но и оставляет приятный аромат в туалете. Для приготовления раствора смешайте 200 мл воды и 200 мл спирта, затем добавьте 5 капель эфирного масла лаванды. Полученным средством обработайте поверхности унитаза и оставьте на некоторое время.
  2. Смесь белого уксуса и пищевой соды. Это одно из самых популярных натуральных средств для удаления накипи. Для приготовления раствора вам понадобится 50 мл белого уксуса и 3 столовые ложки пищевой соды. Вылейте раствор в унитаз, оставьте на ночь, а на следующий день почистите стенки щёткой и смойте.
  3. Смесь белого уксуса и соли. Нагрейте чашку белого уксуса, добавьте щедрую горсть соли и распределите смесь по стенкам унитаза. Оставьте на ночь, а затем соскребите шпателем.
  4. Разрыхлитель для теста. Помимо выпечки, разрыхлитель можно использовать для очистки унитазов от известкового налёта. Насыпьте немного средства в унитаз, оставьте на некоторое время, а затем почистите и смойте.

Удаление толстого слоя известкового налёта

Если известковый налёт на стенках унитаза уже достаточно толстый, вам могут потребоваться более сильные средства. Вот несколько вариантов:

  • Пищевая сода. Насыпьте в унитаз пищевую соду, оставьте на ночь, а затем потрите щёткой. Подогретый белый уксус. Вылейте его в унитаз и оставьте на ночь. На следующий день тщательно вымойте и проветрите помещение.
  • Соляная кислота. Это сильное средство, которое эффективно удаляет известковый налёт. Однако будьте осторожны: соляная кислота может вызвать ожоги кожи и дыхательных путей. Используйте её только в перчатках, очках и маске, на открытом воздухе. Одной столовой ложки достаточно для очистки унитаза.
  • Удаление коричневых пятен от налёта. Следы коричневого налёта на дне унитаза могут быть признаком сильно затвердевшего известкового налёта. Для их удаления используйте лимонную кислоту. Наденьте перчатки, насыпьте 5 столовых ложек лимонной кислоты в 2 литра горячей воды, положите смесь в унитаз и потрите щёткой или оставьте на некоторое время.

Натуральные методы удаления известкового налёта — это отличная альтернатива агрессивным химическим средствам. Они безопасны для здоровья, эффективны и просты в использовании. Попробуйте один из предложенных методов и убедитесь в его действенности!

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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