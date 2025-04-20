Как одна ошибка превращает загородную мечту в суд с соседями

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2:23
Недвижимость

Тёплое солнце не только будит природу, но и поднимает интерес к загородной недвижимости. Однако за привлекательной картинкой участка может скрываться масса подводных камней. Одна ошибка — и вместо загородного рая получите квест с криками соседей и отказами в прописке.

Садовый участок
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Садовый участок

ВРИ: три буквы, решающие всё

Вид разрешённого использования — та самая деталь, которая определяет, что вы вообще можете делать с землёй. Хотите дом с баней, гаражом и огородом? Тогда ищите ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Здесь позволено многое, но разводить животных в коттеджных посёлках — история на любителя, всё зависит от соседей.

Для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) — простор ещё шире: стройтесь, разводите скот и продавайте излишки. А вот с участками для огородничества (код 13.1) всё строго: максимум — грядки и сарайчик под инвентарь.

Если не планируете жить постоянно, но хотите оставить себе лазейку, выбирайте землю под садоводство (13.2). Здесь уже можно строить полноценный дом, пусть и с нюансами.

Коммуникации: проверяй дважды

Асфальт хоть и убитый — уже благо. Зимой дорогу должны чистить, а летом по ней должен доезжать цементовоз. Электричество есть почти везде, но его качество — вопрос. Бесперебойник и генератор — не роскошь, а необходимость.

С водой всё сложнее: артезианскую скважину — только в рамках поселка, для себя — максимум на песок. Газ — как повезёт. Маркетинговые лозунги о "коммуникациях подведены" стоит проверять документами и отзывами реальных владельцев.

Где жить

Если дом для жизни, выбирайте место не дальше 30 км от города. Работаете удалённо? Подумайте, что будете делать, если её вдруг не станет. А если ищете дачу — смотрите, чтобы дорога туда не отнимала всё выходное.

Участок: не только площадь

Угол, форма и рельеф — всё влияет. Участок в три сотки? Тогда забудьте про баню и беседку. Неровная земля удорожит стройку в разы. Подъездные пути — важны не меньше: стройматериалы по воздуху не прилетают.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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