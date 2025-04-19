Как таунхаус, только не совсем: Тюмень готовит жителям архитектурный ребус

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тюменские застройщики запускают на рынок новый формат жилья — стактхаусы. Это не ошибка и не шутка, а вполне реальная гибридная форма между таунхаусом и квартирой. Идея пришла из Канады, но подогнана под сибирские условия.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jim.henderson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ строительство

Что такое стактхаус

По сути — это дом на два хозяина с общей стеной, но отдельными входами. У каждого — своё патио или терраса с лестницей. Площадь — от 130 до 170 "квадратов", в проекте по 3-4 спальни и даже подземный паркинг. За благоустройство территории отвечает управляющая компания, так что заниматься лопатой и газонокосилкой не придётся.

Комфорт + приватность

Суть формата — дать ощущение частного дома, не выходя из границ города. Для семей, которым важно личное пространство, но не хочется терять городские удобства, такой вариант может стать идеальным.

Но есть нюансы

"Это, по сути, попытка сделать премиум доступнее", — комментируют эксперты.

Однако нестандартные планировки могут обернуться дополнительными тратами на дизайн: типовая мебель сюда вряд ли подойдёт. Придётся вызывать дизайнера и подгонять всё "под ключ".

Пока неизвестно, насколько массовым будет такой формат, но первые дома уже планируют выводить на рынок в ближайшее время, сообщает nashgorod.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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