Земля для жизни или сюрпризов? Один файл, который решит судьбу покупки

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы нашли участок мечты? Прежде чем подписывать договор, убедитесь, что за красивыми словами продавца не скрываются неприятные сюрпризы. Один неверный шаг — и вместо уютного домика вы получите конфликт с соседями или стройку под окнами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Загородный дом

Границы, которые могут исчезнуть

Первое, на что стоит обратить внимание — градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Его можно запросить у владельца или оформить через "Госуслуги". Этот документ подтвердит, что границы участка установлены правильно.

"Если не проверить ГПЗУ, может оказаться, что часть земли принадлежит вовсе не вам, а соседу", — предупреждает риелтор Наталья Перескокова.

Разрешено ли здесь строить дом

Мечтаете о полноценном доме с пропиской, а не о сезонной даче? Тогда важно убедиться, что у земли правильный вид разрешённого использования. Только участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) дают возможность оформить регистрацию. Эти сведения есть в выписке из ЕГРН — проверьте их до покупки.

Дорога к дому и дорога в никуда

Не забудьте оценить, насколько удобно добираться до участка. Это не только вопрос комфорта, но и ликвидности объекта в будущем. Кроме того, стоит заглянуть в генеральный план населённого пункта — там можно увидеть, что планируется рядом: парк, жилой комплекс или скоростная трасса.

"Если не изучить планы развития, можно через год проснуться под шум экскаваторов и грузовиков", — добавляет Наталья.

Спросите тех, кто рядом

Наконец, просто поговорите с местными жителями. Соседи — это не только будущие "привет" через забор, но и ценный источник информации. От них можно узнать, топит ли здесь весной, есть ли перебои с электричеством и как живётся в этом районе на самом деле, сообщает Москва 24.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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