Чистка духовки за считанные минуты: паста, которая делает всё за вас

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если каждый раз откладываете чистку духовки, потому что она кажется слишком трудоёмкой — у нас есть решение. Простой и дешёвый трюк, который поможет справиться с жиром и нагаром без лишних усилий, а ваша духовка снова будет сверкать.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Почему уксус и сода — лучшие помощники

Вместо агрессивной химии используйте то, что наверняка уже есть на кухне: уксус, лимон и пищевую соду. Эта комбинация не только эффективна, но и безопасна для здоровья и поверхности духового шкафа.

Как быстро очистить духовку — пошагово

Приготовьте пасту : в миске разведите 2 столовые ложки соды с небольшим количеством воды до состояния густой пасты.

: в миске разведите 2 столовые ложки соды с небольшим количеством воды до состояния густой пасты. Выньте всё лишнее : решётки и противни достаньте и замочите в раковине с этой же смесью.

: решётки и противни достаньте и замочите в раковине с этой же смесью. Первичная обработка : нанесите пасту на внутренние поверхности духовки, уделяя особое внимание углам и задней стенке.

: нанесите пасту на внутренние поверхности духовки, уделяя особое внимание углам и задней стенке. Оставьте на 10-15 минут : сода впитает жир, меняя цвет — это знак, что средство работает.

: сода впитает жир, меняя цвет — это знак, что средство работает. Смойте загрязнения : с помощью губки и влажной тряпки уберите остатки. При необходимости повторите обработку.

: с помощью губки и влажной тряпки уберите остатки. При необходимости повторите обработку. Завершающий штрих: сбрызните уксусом обработанные участки — он нейтрализует соду и придаст блеск. Повторно протрите чистой влажной салфеткой.

Духовка будет выглядеть как новенькая — без едких запахов и дорогих средств.

Как часто её нужно чистить

Для идеального результата — после каждого использования хотя бы быстро протирать внутренности тёплой водой с мылом. А глубокую чистку с содой и уксусом проводить минимум раз в месяц. Это не только избавит от застарелых загрязнений, но и продлит срок службы прибора.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.



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