Чистка духовки за считанные минуты: паста, которая делает всё за вас

Если каждый раз откладываете чистку духовки, потому что она кажется слишком трудоёмкой — у нас есть решение. Простой и дешёвый трюк, который поможет справиться с жиром и нагаром без лишних усилий, а ваша духовка снова будет сверкать.
Вместо агрессивной химии используйте то, что наверняка уже есть на кухне: уксус, лимон и пищевую соду. Эта комбинация не только эффективна, но и безопасна для здоровья и поверхности духового шкафа.
Духовка будет выглядеть как новенькая — без едких запахов и дорогих средств.
Для идеального результата — после каждого использования хотя бы быстро протирать внутренности тёплой водой с мылом. А глубокую чистку с содой и уксусом проводить минимум раз в месяц. Это не только избавит от застарелых загрязнений, но и продлит срок службы прибора.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.
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