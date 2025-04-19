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Душевая без налёта и запаха: как очистить кабину до ощущения свежести

1:42
Недвижимость

Известковый налёт и мыльные разводы на стекле душевой кабины — настоящая головная боль. Стекло теряет прозрачность, покрывается пятнами и выглядит так, будто его не мыли месяцами. Но не спешите хвататься за едкую химию: решение проблемы может лежать прямо у вас на кухне.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Секрет в паре простых продуктов

По словам эксперта по уборке Джойс Френч из HomeHow, справиться с налётом можно всего двумя простыми средствами — лимоном и солью. Оба ингредиента легко найти, они недороги и при этом эффективны.

"Просто разрежьте лимон пополам, окуните срез в соль и аккуратно потрите поверхность стекла. Кислота лимона и кристаллы соли быстро разъедают минеральные отложения и мыльные разводы.", — объясняет Джойс.

Но есть нюанс: не трите слишком сильно. Соль — абразив, и при чрезмерном нажиме может повредить стекло, особенно если оно нежное или уже потёртое.

Нет лимона? Подойдёт уксус

Если лимона под рукой не оказалось, Джойс предлагает заменить его белым уксусом:

"Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1, нанесите на проблемную зону и оставьте на 15 минут. Затем почистите щёткой, смойте и вытрите насухо".

Этот способ особенно хорошо работает против пятен от жёсткой воды. Однако осторожнее с уксусом: он не подходит для всех поверхностей. Например, травленое или цветное стекло может пострадать. Прежде чем обрабатывать всю поверхность, протестируйте средство на небольшом участке или проконсультируйтесь со специалистом.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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