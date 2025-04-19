Душевая без налёта и запаха: как очистить кабину до ощущения свежести

Известковый налёт и мыльные разводы на стекле душевой кабины — настоящая головная боль. Стекло теряет прозрачность, покрывается пятнами и выглядит так, будто его не мыли месяцами. Но не спешите хвататься за едкую химию: решение проблемы может лежать прямо у вас на кухне.
По словам эксперта по уборке Джойс Френч из HomeHow, справиться с налётом можно всего двумя простыми средствами — лимоном и солью. Оба ингредиента легко найти, они недороги и при этом эффективны.
"Просто разрежьте лимон пополам, окуните срез в соль и аккуратно потрите поверхность стекла. Кислота лимона и кристаллы соли быстро разъедают минеральные отложения и мыльные разводы.", — объясняет Джойс.
Но есть нюанс: не трите слишком сильно. Соль — абразив, и при чрезмерном нажиме может повредить стекло, особенно если оно нежное или уже потёртое.
Если лимона под рукой не оказалось, Джойс предлагает заменить его белым уксусом:
"Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1, нанесите на проблемную зону и оставьте на 15 минут. Затем почистите щёткой, смойте и вытрите насухо".
Этот способ особенно хорошо работает против пятен от жёсткой воды. Однако осторожнее с уксусом: он не подходит для всех поверхностей. Например, травленое или цветное стекло может пострадать. Прежде чем обрабатывать всю поверхность, протестируйте средство на небольшом участке или проконсультируйтесь со специалистом.
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