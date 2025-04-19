Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НАТО не примет Украину: Америка дала четкий ответ о членстве Киева
ТОП-5 блюд на обед от бабушек СССР
Односторонняя инициатива: что скрывается за пасхальным перемирием Путина
Знак мира: внимание всех СМИ приковано к пасхальному перемирию
Без Москвы никак: Америка сделала сенсационное заявление по переговорам
Европейский прецедент: Америка назвала, кто должен заняться Украиной
Ни метра земли врагу: как ВС РФ отбивают попытки ВСУ прорваться в Белгородчину
Трамп-миротворец: что думает Путин об усилиях США
Эта изгородь заставит дачный чат молчать от зависти: как правильно посадить ягодные кустарники

Пластик или дерево? Какая разделочная доска действительно безопаснее

2:35
Недвижимость

На кухне у каждого свои привычки — кто-то обожает деревянные доски "как у бабушки", кто-то выбирает стерильный и практичный пластик. Но какая разделочная доска на самом деле безопаснее и не станет источником проблем? Диетолог Вальтер Антонуччи развеял мифы — и его выводы могут вас удивить.

Разделочная доска
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Разделочная доска

Пластиковая доска: чистая, пока целая

"Пластиковая разделочная доска — отличная штука, если использовать её правильно", — говорит Вальтер.

Пластик легко мыть, можно закинуть в посудомойку, он не впитывает запахи. Звучит идеально, но есть одно "но".

С течением времени на поверхности появляются мелкие порезы и бороздки, в которых застревают остатки еды. А ещё - отслаиваются микрочастицы пластика, которые могут попасть прямиком в еду. Вы их не увидите, но организм точно заметит.

  • Что делать: регулярно осматривайте доску и без сожалений меняйте, если видите явные повреждения.

Деревянная доска: красиво, но требует заботы

Натуральная, стильная, экологичная — деревянная доска выглядит отлично и радует эстетов. Но есть нюансы.

"Дерево более капризное. Его нельзя мыть в посудомойке, нельзя замачивать. И да, оно впитывает влагу, а значит — и бактерии", — поясняет Антонуччи.

После каждого использования дерево нужно сразу вымыть и вытереть насухо. А ещё - иногда смазывать маслом, чтобы сохранить его структуру.

  • Важно: на профессиональных кухнях деревянные доски под запретом — из-за риска накопления микробов. Дома использовать можно, но с умом.

Вердикт: не материал важен, а состояние

"Если доска поцарапана — она больше не безопасна, будь она хоть пластиковой, хоть деревянной", — подчёркивает диетолог.

Именно глубокие царапины и трещины становятся "домом" для бактерий, а не материал как таковой.

Лучшее решение:

  • Держать минимум 2-3 доски: отдельно для мяса, рыбы и овощей;
  • Регулярно осматривать поверхность и не копить старые испорченные доски;
  • Мыть и сушить тщательно, не оставлять мокрой.

Идеальная доска — не вечная, а чистая

На самом деле безопасная кухня — не в том, чтобы выбрать модный материал. А в том, чтобы вовремя менять изношенные вещи, не быть сентиментальными и держать всё в чистоте. И пусть доска не вечная — зато на ней не будет ни микробов, ни проблем.

Уточнения

Разделочная доска - предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Авто
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома Аудио 
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Авто
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке Аудио 
Популярное
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче

Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.

Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Ультиматум в Париже: США угрожают Европе украинским конфликтом — что дальше? Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Без Москвы никак: Америка сделала сенсационное заявление по переговорам
Европейский прецедент: Америка назвала, кто должен заняться Украиной
Ни метра земли врагу: как ВС РФ отбивают попытки ВСУ прорваться в Белгородчину
Трамп-миротворец: что думает Путин об усилиях США
Эта изгородь заставит дачный чат молчать от зависти: как правильно посадить ягодные кустарники
Песни, написанные вместе с женой: Вячеслав Бутусов раскрыл мистический смысл совместного творчества
Защита родной земли: ВС РФ не дают ВСУ прорваться в Белгородчину
Заменил спагетти кабачками — и семья теперь просит повтор
Крысиные норы: армия России зачищает очаги сопротивления ВСУ
Место для удара: ВСУ группируются малыми отрядами на Курщине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.