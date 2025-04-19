Пластик или дерево? Какая разделочная доска действительно безопаснее

На кухне у каждого свои привычки — кто-то обожает деревянные доски "как у бабушки", кто-то выбирает стерильный и практичный пластик. Но какая разделочная доска на самом деле безопаснее и не станет источником проблем? Диетолог Вальтер Антонуччи развеял мифы — и его выводы могут вас удивить.
"Пластиковая разделочная доска — отличная штука, если использовать её правильно", — говорит Вальтер.
Пластик легко мыть, можно закинуть в посудомойку, он не впитывает запахи. Звучит идеально, но есть одно "но".
С течением времени на поверхности появляются мелкие порезы и бороздки, в которых застревают остатки еды. А ещё - отслаиваются микрочастицы пластика, которые могут попасть прямиком в еду. Вы их не увидите, но организм точно заметит.
Натуральная, стильная, экологичная — деревянная доска выглядит отлично и радует эстетов. Но есть нюансы.
"Дерево более капризное. Его нельзя мыть в посудомойке, нельзя замачивать. И да, оно впитывает влагу, а значит — и бактерии", — поясняет Антонуччи.
После каждого использования дерево нужно сразу вымыть и вытереть насухо. А ещё - иногда смазывать маслом, чтобы сохранить его структуру.
"Если доска поцарапана — она больше не безопасна, будь она хоть пластиковой, хоть деревянной", — подчёркивает диетолог.
Именно глубокие царапины и трещины становятся "домом" для бактерий, а не материал как таковой.
На самом деле безопасная кухня — не в том, чтобы выбрать модный материал. А в том, чтобы вовремя менять изношенные вещи, не быть сентиментальными и держать всё в чистоте. И пусть доска не вечная — зато на ней не будет ни микробов, ни проблем.
Разделочная доска - предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.
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