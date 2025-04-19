Пластик или дерево? Какая разделочная доска действительно безопаснее

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На кухне у каждого свои привычки — кто-то обожает деревянные доски "как у бабушки", кто-то выбирает стерильный и практичный пластик. Но какая разделочная доска на самом деле безопаснее и не станет источником проблем? Диетолог Вальтер Антонуччи развеял мифы — и его выводы могут вас удивить.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Разделочная доска

Пластиковая доска: чистая, пока целая

"Пластиковая разделочная доска — отличная штука, если использовать её правильно", — говорит Вальтер.

Пластик легко мыть, можно закинуть в посудомойку, он не впитывает запахи. Звучит идеально, но есть одно "но".

С течением времени на поверхности появляются мелкие порезы и бороздки, в которых застревают остатки еды. А ещё - отслаиваются микрочастицы пластика, которые могут попасть прямиком в еду. Вы их не увидите, но организм точно заметит.

Что делать: регулярно осматривайте доску и без сожалений меняйте, если видите явные повреждения.

Деревянная доска: красиво, но требует заботы

Натуральная, стильная, экологичная — деревянная доска выглядит отлично и радует эстетов. Но есть нюансы.

"Дерево более капризное. Его нельзя мыть в посудомойке, нельзя замачивать. И да, оно впитывает влагу, а значит — и бактерии", — поясняет Антонуччи.

После каждого использования дерево нужно сразу вымыть и вытереть насухо. А ещё - иногда смазывать маслом, чтобы сохранить его структуру.

Важно: на профессиональных кухнях деревянные доски под запретом — из-за риска накопления микробов. Дома использовать можно, но с умом.

Вердикт: не материал важен, а состояние

"Если доска поцарапана — она больше не безопасна, будь она хоть пластиковой, хоть деревянной", — подчёркивает диетолог.

Именно глубокие царапины и трещины становятся "домом" для бактерий, а не материал как таковой.

Лучшее решение:

Держать минимум 2-3 доски: отдельно для мяса, рыбы и овощей;

Регулярно осматривать поверхность и не копить старые испорченные доски;

Мыть и сушить тщательно, не оставлять мокрой.

Идеальная доска — не вечная, а чистая

На самом деле безопасная кухня — не в том, чтобы выбрать модный материал. А в том, чтобы вовремя менять изношенные вещи, не быть сентиментальными и держать всё в чистоте. И пусть доска не вечная — зато на ней не будет ни микробов, ни проблем.

Уточнения

Разделочная доска - предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.



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