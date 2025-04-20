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Секрет идеальных штор: 5 советов, которые преобразят вашу гостиную

1:54
Недвижимость

Гостиная — это место, где царит комфорт и уют. Создать такую атмосферу помогают текстуры, которые можно подчеркнуть с помощью дивана, ковра и штор. Правильный выбор этих элементов может преобразить комнату, добавить ей тепла и индивидуальности.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Однако подбор штор — задача непростая, ведь важно учесть расположение, ткань и длину. Мы подготовили несколько полезных советов, которые помогут вам украсить шторы и сделать ваш дом уютнее.

  1. Используйте качественные ткани. Бархат, лен и шелк — отличные варианты. Даже более бюджетные материалы, такие как искусственный мех, могут придать гостиной стиль и вес.
  2. Обратите внимание на цвет и узоры. Выбор ткани играет важную роль в создании атмосферы. Если вы хотите, чтобы ваши шторы выглядели дорого, отдайте предпочтение более качественным материалам, таким как бархат или лен. Простые однотонные шторы могут выглядеть более роскошно, чем модели с яркими узорами.
  3. Добавьте подкладку. Качественная подкладка сделает шторы более плотными и стильными.
  4. Подберите подходящий карниз. Карниз — важный элемент декора. Латунь, железо, полированный никель или темное дерево создадут ощущение роскоши и элегантности.
  5. Рассмотрите вариант с прозрачными шторами. Легкие и воздушные шторы выглядят утонченно. Они создают иллюзию простора и могут стать отличным дополнением к вашему интерьеру. Если вы хотите сохранить уже имеющиеся шторы, но придать гостиной более дорогой вид, используйте несколько слоев прозрачных тканей. Это добавит глубину и изысканность вашему интерьеру, пишет highviewart.com.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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