Три скрытые грязеловушки на кухне: как избежать бактериального апокалипсиса

Кухня — это сердце дома. Здесь мы готовим еду, общаемся и проводим много времени. Однако, несмотря на важность этого пространства, на кухне часто остаются грязные места, которые мы не замечаем.
Особенно важно уделять внимание тем областям, которые мы используем ежедневно: столешницам, раковинам, губкам и многоразовым бутылкам для воды. Они требуют регулярной дезинфекции, чтобы избежать скопления бактерий и других загрязнений, напоминает highviewart.com.
Вот три места на кухне, которые часто остаются без должного внимания:
Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.
Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
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