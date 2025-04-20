Три скрытые грязеловушки на кухне: как избежать бактериального апокалипсиса

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня — это сердце дома. Здесь мы готовим еду, общаемся и проводим много времени. Однако, несмотря на важность этого пространства, на кухне часто остаются грязные места, которые мы не замечаем.

Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Особенно важно уделять внимание тем областям, которые мы используем ежедневно: столешницам, раковинам, губкам и многоразовым бутылкам для воды. Они требуют регулярной дезинфекции, чтобы избежать скопления бактерий и других загрязнений, напоминает highviewart.com.

Вот три места на кухне, которые часто остаются без должного внимания:

Кухонные губки и щётки для мытья посуды. Эти предметы накапливают бактерии, если их не мыть и не дезинфицировать регулярно. После каждого приготовления пищи или уборки их следует мыть в горячей воде. Холодильник. Ручки и полки холодильника — одни из самых грязных мест. Низкие температуры создают благоприятную среду для бактерий. Фрукты и овощи лучше хранить немытыми, чтобы они дольше оставались свежими. Однако важно часто мыть ящики, чтобы избежать загрязнения. Сырое мясо, молоко и масло также требуют внимания, так как они подвергаются многократной обработке. Кухонная мойка. Мойка кажется чистым местом, но на её поверхности скрываются микробы. Особенно в трещинах, которые соединяют мойку со столешницей, и вокруг сливных отверстий. Дезинфекция мойки, а также ручек, крана и столешниц рядом с ней, поможет избежать распространения бактерий.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.





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