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Покупка мебели без разочарований — на что смотреть в первую очередь

Недвижимость

Выбор мебели — это всегда больше, чем просто "понравилось — купил". Хочется, чтобы она была практичной, стильной, не теряла вид от первой же пролитой чашки кофе и легко подстраивалась под меняющиеся нужды. Вот три главных ориентира, которые помогут не ошибиться.

Синий диван
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий диван

1. Обивка должна быть съёмной

Самая быстрая причина потери внешнего вида мягкой мебели — пятна. Еда, напитки, неудачная чистка — и обивка уже выглядит уныло.

Съёмный чехол решает эту проблему:

  • его можно стирать,

  • легко заменить,

  • и даже подобрать новый цвет под настроение или сезон.

Это не просто гигиенично — это ещё и способ обновить интерьер без покупки новой мебели.

2. Ищите мебель с запасными деталями

Хорошие производители думают наперёд. Качественная мебель часто продаётся с комплектом запасных крепежей, фурнитуры и даже инструментами для сборки.

Что пригодится:

  • накладки на ножки — чтобы не поцарапать пол;

  • декоративные заглушки — скрывают винты и саморезы;

  • запасные болты — если со временем что-то разболтается.

Мелочь, а приятно (и практично).

3. Отдайте предпочтение модульным системам

Интерьер со временем надоедает. А иногда просто меняется состав семьи, появляются дети или новое хобби. Модульная мебель позволяет:

  • переставлять элементы в другой последовательности,

  • докупать новые части (например, ещё одну секцию шкафа или дивана),

  • использовать один и тот же комплект в разных комнатах.

Гибкость — главный тренд сегодняшнего дня.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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