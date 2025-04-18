Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая кухня — это почти стандарт. А если добавить туда мебель, особенно несколько стульев, пространство начинает казаться ещё теснее. Но у дизайнеров есть простой приём, который помогает избежать ощущения захламлённости — и при этом ничего не выбрасывать.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стул

В чём проблема

Когда в кухне не хватает места, первое, что страдает — это ощущение свободы. Массивные стулья визуально "съедают" пространство и делают даже уютный интерьер перегруженным.

Обычно совет один: убрать всё лишнее. Но что делать, если вы уже оставили только самое нужное, а кухня всё равно кажется маленькой?

Решение, которое работает: прозрачные стулья

Есть нестандартный, но эффективный ход — заменить обычные стулья на прозрачные. Это могут быть модели из поликарбоната или акрила.

Такой материал визуально "растворяет" мебель в интерьере, а значит, кухня становится:

более лёгкой,

менее загромождённой,

и на вид — просторнее.

Даже если стульев много, они больше не будут привлекать к себе внимание и перегружать обстановку.

Почему это работает

Визуальное восприятие играет ключевую роль в интерьере. Прозрачные материалы не блокируют свет и не формируют тяжёлых пятен в пространстве. Поэтому комната кажется более светлой и свободной — даже без фактического увеличения площади.

Уточнения

Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета), с подлокотниками или без них.





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