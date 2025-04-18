Ошибки в планировке кухни, которые каждый день крадут ваше время

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня может выглядеть как с обложки, но стоить вам нервов, времени и желания готовить. Причина — в мелочах, которые упускают при планировке и выборе материалов. Вот что чаще всего превращает уютное пространство в зону раздражения.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Ошибки в планировке: красиво, но непрактично

Плита на острове выглядит стильно, но на деле — это ежедневная борьба с жиром. Брызги летят во все стороны, и вместо привычной уборки у стены приходится вычищать весь остров: пол, столешницу и фасады с четырёх сторон.

Шкафы без цоколя — ещё один враг комфорта. Узкая щель между мебелью и полом притягивает крошки, шерсть и пыль. Вместо чистого пола — ежедневные танцы с веником.

Материалы, за которыми сложно ухаживать

Пластиковые доски быстро покрываются глубокими царапинами, в которых скапливаются бактерии. Отмыть их почти невозможно — только выбросить.

Фактурный пол тоже подводит: жир и грязь въедаются в поры, и даже после уборки он выглядит неопрятно. Простые гладкие покрытия выигрывают и в гигиене, и во времени на уход.

Вещи "на всякий случай": скрытый беспорядок

Горы одноразовых контейнеров — частый сценарий. Они занимают полки, деформируются, трескаются и почти не используются. Эксперты советуют оставить 2-3 прочных контейнера, а от остальных без жалости избавиться.

Уют начинается с продуманности

Комфортная кухня — это не только про стиль, но и про логику. Стоит задуматься, как часто вы убираете, как быстро находите нужную вещь и насколько легко поддерживать порядок.

Главное — не гнаться за трендами, а выбирать решения, которые действительно упрощают жизнь. Тогда кухня станет не просто красивой, а по-настоящему удобной.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.