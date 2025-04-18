Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мотоцикл Минск — лёгкий, злой, и на нём ездили все пацаны
Секреты отдыха, о которых молчат: почему эти европейские города потеряли своё очарование
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Контрпродуктивная реформа: эксперты предупреждают об опасности изменений в скорости для большегрузов
Одиночество отменяется: три породы для домашнего счастья
6 признаков того, что уровень кортизола у вас слишком высокий — и как с этим справиться
Всё, культовые авто ушли: хотите рамник — придётся играть по китайским правилам
Гемофобия: что скрывается за паническим страхом крови — объясняет эксперт
Долговая игра Японии и Китая: кто из них удержит свои миллиарды в казначейских облигациях США

Ошибки в планировке кухни, которые каждый день крадут ваше время

1:56
Недвижимость

Кухня может выглядеть как с обложки, но стоить вам нервов, времени и желания готовить. Причина — в мелочах, которые упускают при планировке и выборе материалов. Вот что чаще всего превращает уютное пространство в зону раздражения.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Ошибки в планировке: красиво, но непрактично

Плита на острове выглядит стильно, но на деле — это ежедневная борьба с жиром. Брызги летят во все стороны, и вместо привычной уборки у стены приходится вычищать весь остров: пол, столешницу и фасады с четырёх сторон.

Шкафы без цоколя — ещё один враг комфорта. Узкая щель между мебелью и полом притягивает крошки, шерсть и пыль. Вместо чистого пола — ежедневные танцы с веником.

Материалы, за которыми сложно ухаживать

Пластиковые доски быстро покрываются глубокими царапинами, в которых скапливаются бактерии. Отмыть их почти невозможно — только выбросить.

Фактурный пол тоже подводит: жир и грязь въедаются в поры, и даже после уборки он выглядит неопрятно. Простые гладкие покрытия выигрывают и в гигиене, и во времени на уход.

Вещи "на всякий случай": скрытый беспорядок

Горы одноразовых контейнеров — частый сценарий. Они занимают полки, деформируются, трескаются и почти не используются. Эксперты советуют оставить 2-3 прочных контейнера, а от остальных без жалости избавиться.

Уют начинается с продуманности

Комфортная кухня — это не только про стиль, но и про логику. Стоит задуматься, как часто вы убираете, как быстро находите нужную вещь и насколько легко поддерживать порядок.

Главное — не гнаться за трендами, а выбирать решения, которые действительно упрощают жизнь. Тогда кухня станет не просто красивой, а по-настоящему удобной.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Красота и стиль
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Последние материалы
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Контрпродуктивная реформа: эксперты предупреждают об опасности изменений в скорости для большегрузов
Одиночество отменяется: три породы для домашнего счастья
6 признаков того, что уровень кортизола у вас слишком высокий — и как с этим справиться
Всё, культовые авто ушли: хотите рамник — придётся играть по китайским правилам
Гемофобия: что скрывается за паническим страхом крови — объясняет эксперт
Долговая игра Японии и Китая: кто из них удержит свои миллиарды в казначейских облигациях США
Лучший бомбардир турецкой лиги погиб, упав с 11-го этажа
Почему зубы мудрости всё ещё растут — неожиданный ответ от эволюции
Автобусы СССР. Марки, схемы и реальные маршруты  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.