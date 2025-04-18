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Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму

2:50
Недвижимость

Интерьер больше не должен быть "идеальным". В 2025 году наш дом — это не просто жильё, а отражение характера, вкуса и связи с природой. Он становится живым, тёплым и удивительно функциональным.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Главные герои — материалы с историей

Вместо бездушного пластика — пробка, переработанная древесина и мицелий. Эти текстуры будто выросли из земли, дарят тактильное удовольствие и возвращают в дом ощущение природы.

Пример: обои с неровными краями напоминают высушенные листья, а столешницы — срезы камня с прожилками. Неровности больше не минус — они добавляют уюта и характера.

Цвет как отражение настроения

В моде глубокий зелёный, охра, терракота — цвета осени и леса. Но без скуки: пространство "вспыхивает" акцентами — неоновым голубым, металлическим серебром. Это как солнечные блики в тени.

Стены остаются спокойными, но с глубиной — за счёт градиентов, ручной росписи и абстрактных узоров.

Мебель-трансформер и 3D-текстуры

В малогабаритках каждый сантиметр на счету. Кровати со встроенными полками, столы, превращающиеся в рабочие зоны, и модульные диваны — всё это не компромисс, а стильное решение.

Микс материалов поражает: дерево, камень, металл и элементы, напечатанные на 3D-принтере, — например, сиденье из переработанного пластика с текстурой песка.

Декор с умом и смыслом

Керамика, ткани, светильники — всё выглядит как ручная работа. Вазы и подносы теперь не только украшают, но и работают: есть даже горшки с автополивом или картины с адаптивной подсветкой.

Технологии становятся невидимыми. Датчики и голосовое управление прячутся в декоре, а стены умеют менять цвет. Даже розетки маскируются под винтажные пластины.

Свет и окна — источник атмосферы

Панорамные окна стирают границу между интерьером и улицей. А если за окном ничего вдохновляющего — его заменяют экраны с пейзажами. Освещение становится слоистым: люстр почти не осталось, их заменили десятки бра и светодиодов.

Ткань, которую хочется трогать

Многослойность и натуральность: лён, бархат, джут, высоковорсовые ковры. Даже шторы становятся элементом декора — с вышивкой, кожаными вставками и нарочито грубым краем.

Стили без границ и "умный беспорядок"

Минимализм встречается с бохо, индустриальность — с японской простотой. Винтажный комод может стоять рядом с хай-тек-креслом. Главное — чтобы это был ваш дом.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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