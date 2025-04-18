Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый свет на дороге: светофоры готовятся к эре робомобилей
США могут выйти из игры: что будет, если мир на Украине сочтут невозможным
Музыкальная терапия: вот почему пожилым нужно чаще слушать некогда любимые песни
Что происходит с автомобильным рынком в России? Вот почему падают продажи новых машин
Показ, который мог бы разбудить Будду: Dior сыграл ва-банк в Японии
Прохор Шаляпин шокирован: как Яна Чурикова и Данил Доэрти разочаровали его во время интервью
Укрепите корпус и забудьте о боли в пояснице — без скручиваний
Кубинцы нервничают: доллар может вырасти на 4,8%
Железная дорога СССР. Как выглядел вагон-ресторан в 1983 году  

Секрет чистого унитаза прятался в посудомоечной машине — и это не шутка

1:11
Недвижимость

Даже если вы регулярно чистите унитаз, со временем в труднодоступных местах всё равно появляются отложения, известковый налёт и другие малоприятные следы. И хоть в продаже масса дорогих средств, которые обещают мгновенную чистоту — иногда спасение прячется у вас под раковиной.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Оказывается, обычная таблетка для посудомоечной машины способна справиться с этим не хуже профессионального очистителя. И да, это не шутка.

Как работает лайфхак

Всё просто:

  • Налейте в бачок горячую воду.
  • Бросьте туда одну-две таблетки.
  • Или сначала растворите их в чашке с горячей водой и вылейте в унитаз.

Лучше оставить всё на ночь (но хотя бы на пару часов), чтобы средство успело подействовать. А утром — просто пройдитесь ершиком. Готово!

Бонус: универсальное применение

Эти же таблетки подойдут и для:

  • чистки мусорных ведер,
  • мытья стиральной машины,
  • устранения запахов из раковины,
  • очистки плитки и даже кафельных швов.

Иногда самые гениальные решения — самые простые. Таблетка от грязи? Почему бы и нет.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт
Правда ТВ
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт Аудио 
Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов
Недвижимость
Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Трамп против Европы и Украины: как меняется позиция США в конфликте? Дмитрий Плотников США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Последние материалы
Кубинцы нервничают: доллар может вырасти на 4,8%
Железная дорога СССР. Как выглядел вагон-ресторан в 1983 году  
В ЕС хотят форсировать переход на дорогие энергоресурсы из США
Рывки, детонация и подёргивания: как топливо медленно убивает двигатель
Животные молчат, но кричат глазами: как их боль выдает будущих преступников
Секрет чистого унитаза прятался в посудомоечной машине — и это не шутка
Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей
Пищевая кома: скрытая опасность для водителей и офисных работников
Африка трескается на части — и скоро мы увидим нечто поразительное
Один запах собирает всех на кухне: жаркое, где свинина и картошка играют в паре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.