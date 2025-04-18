Секрет чистого унитаза прятался в посудомоечной машине — и это не шутка

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вы регулярно чистите унитаз, со временем в труднодоступных местах всё равно появляются отложения, известковый налёт и другие малоприятные следы. И хоть в продаже масса дорогих средств, которые обещают мгновенную чистоту — иногда спасение прячется у вас под раковиной.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Оказывается, обычная таблетка для посудомоечной машины способна справиться с этим не хуже профессионального очистителя. И да, это не шутка.

Как работает лайфхак

Всё просто:

Налейте в бачок горячую воду.

Бросьте туда одну-две таблетки.

Или сначала растворите их в чашке с горячей водой и вылейте в унитаз.

Лучше оставить всё на ночь (но хотя бы на пару часов), чтобы средство успело подействовать. А утром — просто пройдитесь ершиком. Готово!

Бонус: универсальное применение

Эти же таблетки подойдут и для:

чистки мусорных ведер,

мытья стиральной машины,

устранения запахов из раковины,

очистки плитки и даже кафельных швов.

Иногда самые гениальные решения — самые простые. Таблетка от грязи? Почему бы и нет.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).



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