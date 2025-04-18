Секрет чистого унитаза прятался в посудомоечной машине — и это не шутка

Даже если вы регулярно чистите унитаз, со временем в труднодоступных местах всё равно появляются отложения, известковый налёт и другие малоприятные следы. И хоть в продаже масса дорогих средств, которые обещают мгновенную чистоту — иногда спасение прячется у вас под раковиной.
Оказывается, обычная таблетка для посудомоечной машины способна справиться с этим не хуже профессионального очистителя. И да, это не шутка.
Всё просто:
Лучше оставить всё на ночь (но хотя бы на пару часов), чтобы средство успело подействовать. А утром — просто пройдитесь ершиком. Готово!
Эти же таблетки подойдут и для:
Иногда самые гениальные решения — самые простые. Таблетка от грязи? Почему бы и нет.
Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.