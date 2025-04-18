Когда аромат становится ядом: привычный запах вызвал шокирующую реакцию

Вы когда-нибудь задумывались, чем на самом деле дышите, когда открываете любимый флакон духов или наносите крем с цветочным ароматом? Оказалось, что один из самых популярных ароматов — запах розы — может быть не просто приятным, а потенциально опасным для мозга.
Речь идёт о цитронеллоле — ароматическом соединении, которое придаёт запах розам, герани и цитронелле. Это вещество активно используют в парфюмерии, кремах и даже в бытовой химии. В Европе его уже обязали указывать на упаковках, особенно если его концентрация высокая. Но до недавнего времени никто всерьёз не изучал, как оно влияет на нервную систему.
Группа учёных из Южной Кореи решила это исправить. Они провели исследования на рыбах, мышах и даже на "мини-мозге" человека — органоиде, выращенном в лаборатории из человеческих клеток. Результаты оказались тревожными.
"Мы показали, что даже вещества, которые кажутся безопасными, могут быть вредны при длительном или сильном воздействии. Это важно учитывать, особенно в условиях постоянного контакта с ароматизаторами в быту", — рассказали авторы исследования.
Иначе говоря, вещество, которое мы привыкли ассоциировать с чистотой и комфортом, может вызывать скрытые нейротоксические эффекты при высокой концентрации или длительном контакте.
Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.