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Когда аромат становится ядом: привычный запах вызвал шокирующую реакцию

1:51
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, чем на самом деле дышите, когда открываете любимый флакон духов или наносите крем с цветочным ароматом? Оказалось, что один из самых популярных ароматов — запах розы — может быть не просто приятным, а потенциально опасным для мозга.

Красные розы
Фото: unsplash.com by Alina Sofia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красные розы

Что за вещество вызывает тревогу

Речь идёт о цитронеллоле — ароматическом соединении, которое придаёт запах розам, герани и цитронелле. Это вещество активно используют в парфюмерии, кремах и даже в бытовой химии. В Европе его уже обязали указывать на упаковках, особенно если его концентрация высокая. Но до недавнего времени никто всерьёз не изучал, как оно влияет на нервную систему.

Что выяснили исследователи

Группа учёных из Южной Кореи решила это исправить. Они провели исследования на рыбах, мышах и даже на "мини-мозге" человека — органоиде, выращенном в лаборатории из человеческих клеток. Результаты оказались тревожными.

"Мы показали, что даже вещества, которые кажутся безопасными, могут быть вредны при длительном или сильном воздействии. Это важно учитывать, особенно в условиях постоянного контакта с ароматизаторами в быту", — рассказали авторы исследования.

Как влияет цитронеллол

  • У рыб наблюдались резкие изменения поведения — они становились тревожными и вели себя неестественно.
  • В мозге животных и в лабораторных органоидах начинались воспалительные процессы.
  • Отмечены нарушения, связанные с ухудшением внимания и памяти.

Иначе говоря, вещество, которое мы привыкли ассоциировать с чистотой и комфортом, может вызывать скрытые нейротоксические эффекты при высокой концентрации или длительном контакте.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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