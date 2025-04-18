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Доли в квартирах: как избежать подводных камней и не потерять деньги

2:50
Недвижимость

На российском рынке недвижимости часто встречаются объявления о продаже долей в квартирах. Это часть жилого помещения, которая может быть как целой комнатой, так и совсем небольшим куском площади — всего несколько квадратных метров.

Окна многоэтажки
Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окна многоэтажки

Стоимость таких долей обычно ниже рыночной, и продавцы предлагают покупателю прописку в квартире с возможностью выкупа оставшихся долей в будущем. Но насколько выгодно и безопасно приобретать доли? Давайте разберемся.

Как образуются доли?

Как сообщает Общественная Служба Новостей, доли в квартирах возникают при наследовании имущества или разводе. Законодательство не требует, чтобы доля обязательно была отдельной комнатой — достаточно площади от шести квадратных метров.

В результате часто бывает, что одному из собственников принадлежит, например, часть комнаты. Этот момент редко регулируется эффективно, что создает проблемы для жильцов.

Проблемы с законодательством

Как отмечает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, в российском законодательстве есть серьезные пробелы, особенно в регулировании долевых отношений в квартирах.

Например, деление недвижимости на доли часто приводит к конфликтах, так как собственники не могут договориться о пользовании общей площадью.

Эти проблемы решаются в судах, что перегружает судебную систему и снижает эффективность правовых процессов.

"Ситуация должна быть таковой, чтобы доли не могли появляться, если они не являются отдельной комнатой", — добавляет Апрелев.

Проблемы с оплатой коммунальных услуг

Еще одна сложность — это оплата коммунальных услуг. Когда несколько собственников делят жилье, трудно точно распределить расходы на воду, свет и другие коммунальные услуги. В результате, собственники вынуждены самостоятельно решать, как делить эти платежи.

Почему цены на доли ниже?

Доля в квартире стоит дешевле, чем аналогичные метры в целой квартире. Это связано с тем, что оценка доли отличается от рыночной стоимости.

Многие покупатели, не зная этих нюансов, не могут договориться о выкупе оставшихся долей, что ведет к дальнейшим проблемам.

"Продавать долю выгодно, потому что она стоит дешевле, но решение этого вопроса требует понимания ситуации", — поясняет риэлтор.

Кто покупает доли?

Как правило, покупателями долей становятся люди, которым не хватает денег на покупку целой квартиры, или те, кто пытается в будущем выкупить оставшуюся часть жилья.

Это создаёт дополнительные риски, особенно если новый владелец пытается создать проблемы для других собственников.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. Недвижимость может являться предметом лизинга. Залог недвижимости, равно как и получение кредита под залог недвижимости принято называть ипотекой.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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