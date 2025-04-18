Доли в квартирах: как избежать подводных камней и не потерять деньги

На российском рынке недвижимости часто встречаются объявления о продаже долей в квартирах. Это часть жилого помещения, которая может быть как целой комнатой, так и совсем небольшим куском площади — всего несколько квадратных метров.
Стоимость таких долей обычно ниже рыночной, и продавцы предлагают покупателю прописку в квартире с возможностью выкупа оставшихся долей в будущем. Но насколько выгодно и безопасно приобретать доли? Давайте разберемся.
Как сообщает Общественная Служба Новостей, доли в квартирах возникают при наследовании имущества или разводе. Законодательство не требует, чтобы доля обязательно была отдельной комнатой — достаточно площади от шести квадратных метров.
В результате часто бывает, что одному из собственников принадлежит, например, часть комнаты. Этот момент редко регулируется эффективно, что создает проблемы для жильцов.
Как отмечает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, в российском законодательстве есть серьезные пробелы, особенно в регулировании долевых отношений в квартирах.
Например, деление недвижимости на доли часто приводит к конфликтах, так как собственники не могут договориться о пользовании общей площадью.
Эти проблемы решаются в судах, что перегружает судебную систему и снижает эффективность правовых процессов.
"Ситуация должна быть таковой, чтобы доли не могли появляться, если они не являются отдельной комнатой", — добавляет Апрелев.
Еще одна сложность — это оплата коммунальных услуг. Когда несколько собственников делят жилье, трудно точно распределить расходы на воду, свет и другие коммунальные услуги. В результате, собственники вынуждены самостоятельно решать, как делить эти платежи.
Доля в квартире стоит дешевле, чем аналогичные метры в целой квартире. Это связано с тем, что оценка доли отличается от рыночной стоимости.
Многие покупатели, не зная этих нюансов, не могут договориться о выкупе оставшихся долей, что ведет к дальнейшим проблемам.
"Продавать долю выгодно, потому что она стоит дешевле, но решение этого вопроса требует понимания ситуации", — поясняет риэлтор.
Как правило, покупателями долей становятся люди, которым не хватает денег на покупку целой квартиры, или те, кто пытается в будущем выкупить оставшуюся часть жилья.
Это создаёт дополнительные риски, особенно если новый владелец пытается создать проблемы для других собственников.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. Недвижимость может являться предметом лизинга. Залог недвижимости, равно как и получение кредита под залог недвижимости принято называть ипотекой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.