Это не шутка: в одном городе США аренда квартиры дешевле, чем парковка в Чикаго

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мечтаете жить в США и при этом не тратить половину зарплаты на аренду? Новый рейтинг от WalletHub показал, где в Америке арендное жильё доступнее всего — и лидер оказался неожиданным.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Почему это важно

Эксперты проанализировали более 180 городов, сравнив среднюю годовую стоимость аренды с доходами домохозяйств. Каждому городу выставили балл по 100-балльной шкале. Результаты показывают: есть места, где аренда "съедает" всего 15% годового дохода. А в самых дорогих городах — более 33%.

"Жители недорогих городов могут позволить себе накапливать сбережения или инвестировать в будущее", — подчёркивает Чип Лупо, аналитик WalletHub.

Кто в топе

Главный сюрприз — Бисмарк, Северная Дакота. Город получил максимальный балл — 100. Здесь аренда составляет всего 15,3% от среднего дохода, что делает его самым выгодным городом для арендаторов.

Средняя аренда в Бисмарке в апреле 2025 года — $1023 в месяц.

Бисмарк также вошёл в топ-20 по уровню годовой аренды и занял 73-е место по доходам. Средний доход домохозяйства — $89 020. Уровень безработицы в марте 2025 года составил всего 3,2%, что ниже среднего по стране.

Что общего у недорогих городов

Любопытно, что все 10 лидеров рейтинга находятся к западу от Миссисипи, а половина из них — на Среднем Западе. Это неслучайно.

"Что-то есть в воде к западу от Миссисипи", — с улыбкой отмечает Лупо в интервью CNBC Make It.

По его словам, в этих регионах меньше крупных мегаполисов и, соответственно, меньше факторов, провоцирующих рост цен на аренду.

Почему это должно вас заинтересовать

Если вы задумываетесь о переезде в США или выборе нового города для жизни, стоимость аренды — критически важный фактор. Особенно если вы работаете удалённо или готовы к переезду ради экономии.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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