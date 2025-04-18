Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не для всех, но навсегда: 5 уникальных пород собак
Зеркальный блеск и мягкость без утюжка: седые волосы, которые хочется трогать
Спорт — не обязателен: 2 минуты активности в день могут спасти жизнь
Хотите урожай без лишней работы? Эти приёмы вам помогут
История кулича, которая вас удивит — и немного развеселит
Эта еда вреднее курения — и вы, скорее всего, едите её каждый день
Осанка, как у балерины: упражнения, которые вытягивают и укрепляют спину
Доллар взлетит до 100? Экономисты раскрыли, когда ждать удар по рублю
Кто любимчик кошки? Проверьте, что её привлекает ночью

Это не шутка: в одном городе США аренда квартиры дешевле, чем парковка в Чикаго

2:12
Недвижимость

Мечтаете жить в США и при этом не тратить половину зарплаты на аренду? Новый рейтинг от WalletHub показал, где в Америке арендное жильё доступнее всего — и лидер оказался неожиданным.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Почему это важно

Эксперты проанализировали более 180 городов, сравнив среднюю годовую стоимость аренды с доходами домохозяйств. Каждому городу выставили балл по 100-балльной шкале. Результаты показывают: есть места, где аренда "съедает" всего 15% годового дохода. А в самых дорогих городах — более 33%.

"Жители недорогих городов могут позволить себе накапливать сбережения или инвестировать в будущее", — подчёркивает Чип Лупо, аналитик WalletHub.

Кто в топе

Главный сюрприз — Бисмарк, Северная Дакота. Город получил максимальный балл — 100. Здесь аренда составляет всего 15,3% от среднего дохода, что делает его самым выгодным городом для арендаторов.

Средняя аренда в Бисмарке в апреле 2025 года — $1023 в месяц.

Бисмарк также вошёл в топ-20 по уровню годовой аренды и занял 73-е место по доходам. Средний доход домохозяйства — $89 020. Уровень безработицы в марте 2025 года составил всего 3,2%, что ниже среднего по стране.

Что общего у недорогих городов

Любопытно, что все 10 лидеров рейтинга находятся к западу от Миссисипи, а половина из них — на Среднем Западе. Это неслучайно.

"Что-то есть в воде к западу от Миссисипи", — с улыбкой отмечает Лупо в интервью CNBC Make It.

По его словам, в этих регионах меньше крупных мегаполисов и, соответственно, меньше факторов, провоцирующих рост цен на аренду.

Почему это должно вас заинтересовать

Если вы задумываетесь о переезде в США или выборе нового города для жизни, стоимость аренды — критически важный фактор. Особенно если вы работаете удалённо или готовы к переезду ради экономии.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу
Авто
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Садоводство, цветоводство
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Не застрахованный союзник. Почему США могут обвинить Евросоюз в срыве мирных переговоров? Дмитрий Плотников США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Последние материалы
Не для всех, но навсегда: 5 уникальных пород собак
Зеркальный блеск и мягкость без утюжка: седые волосы, которые хочется трогать
Спорт — не обязателен: 2 минуты активности в день могут спасти жизнь
Это не шутка: в одном городе США аренда квартиры дешевле, чем парковка в Чикаго
Не застрахованный союзник. Почему США могут обвинить Евросоюз в срыве мирных переговоров?
Хотите урожай без лишней работы? Эти приёмы вам помогут
История кулича, которая вас удивит — и немного развеселит
Эта еда вреднее курения — и вы, скорее всего, едите её каждый день
Осанка, как у балерины: упражнения, которые вытягивают и укрепляют спину
Доллар взлетит до 100? Экономисты раскрыли, когда ждать удар по рублю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.