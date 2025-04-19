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Неравномерный нагрев батарей: вот что делать, чтобы всё снова работало

2:17
Недвижимость

Вы заметили, что радиаторы греют неравномерно? Или после запуска котла дом долго остаётся холодным? Не спешите винить погоду — возможно, причина в засорённой системе отопления.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Даже самые современные трубы и теплоносители не защищают от образования накипи и отложений. Проблема не только в ржавчине — в систему попадают бактерии, масла, остатки химических присадок, а это всё влияет на эффективность и срок службы отопления.

Когда пора чистить систему

Вот основные признаки, что контур пора промыть:

  • Радиаторы прогреваются неравномерно.
  • Батареи холоднее, чем подводящие трубы.
  • Слышны новые шумы при запуске оборудования.
  • Увеличился расход газа или электричества.
  • Фильтр стал быстрее загрязняться.

Если система автономная и используется качественный антифриз, промывка может понадобиться раз в 5-10 лет. Но для водяных систем в частных домах процедуру советуют проводить раз в 1-2 года.

Почему система засоряется

Причин несколько:

  • Жёсткая вода с примесями солей.
  • Использование некачественного или старого теплоносителя.
  • Плохая циркуляция, ведущая к перегревам.
  • Дешёвый антифриз, распадающийся на осадок.
  • Коррозия труб.
  • Образование бактерий из-за низких температур.
  • Новые радиаторы с остатками антикоррозийной обработки.

Как прочистить систему

  • Гидродинамический способ — подача воды под давлением. Эффективен, но шланг трудно продвигается на изгибах.
  • Гидропневматическая промывка — в контур подают смесь воды и воздуха толчками. Быстро, без разборки, но требует спецоборудования.
  • Электрогидроимпульсный метод — разрушает отложения импульсами тока. Эффективно справляется с накипью, но не с ржавчиной.

Если у вас централизованное отопление — не волнуйтесь, этим занимаются специалисты. В частном доме можно попробовать справиться самостоятельно, но для надёжного результата лучше обратиться к профессионалам: это экономит и силы, и деньги в перспективе.

Уточнения

Энергоэффективность - эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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