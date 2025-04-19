Неравномерный нагрев батарей: вот что делать, чтобы всё снова работало

Вы заметили, что радиаторы греют неравномерно? Или после запуска котла дом долго остаётся холодным? Не спешите винить погоду — возможно, причина в засорённой системе отопления.
Даже самые современные трубы и теплоносители не защищают от образования накипи и отложений. Проблема не только в ржавчине — в систему попадают бактерии, масла, остатки химических присадок, а это всё влияет на эффективность и срок службы отопления.
Вот основные признаки, что контур пора промыть:
Если система автономная и используется качественный антифриз, промывка может понадобиться раз в 5-10 лет. Но для водяных систем в частных домах процедуру советуют проводить раз в 1-2 года.
Причин несколько:
Если у вас централизованное отопление — не волнуйтесь, этим занимаются специалисты. В частном доме можно попробовать справиться самостоятельно, но для надёжного результата лучше обратиться к профессионалам: это экономит и силы, и деньги в перспективе.
Энергоэффективность - эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве.
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