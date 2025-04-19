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Менять или терпеть: что скрывают устаревшие мансардные окна

2:06
Недвижимость

Когда-то мансардные окна воспринимались как вершина технологичности и дизайна. Они открывали небо, впускали свет и делали пространство под крышей по-настоящему уютным. Но даже у самых качественных решений есть срок службы. И вот вы замечаете — сквозняки, тусклый свет, проблемы с открыванием… Всё ясно: время пришло.

мансардное окно
Фото: https://commons.wikimedia.org by Robert Brook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
мансардное окно

Износ, который не скрыть

Первым мансардным окнам в нашей стране — уже 20-25 лет. За это время они пережили дожди, снег, палящее солнце, наледь и ветер. Постепенно снижается герметичность, мутнеет стекло, появляется конденсат. В итоге — сквозняки, плесень и постоянный дискомфорт.

Ремонт становится квестом

Многие зарубежные производители ушли с рынка, а значит, найти запчасти к старым окнам — почти невозможно. Или слишком дорого. Порой ремонт обходится как новое окно, но без гарантий. Стоит ли игра свеч?

Новые технологии — новые возможности

Современные окна умеют гораздо больше:

  • Работают в автоматическом режиме (открываются и закрываются сами по сигналу погодного датчика).
  • Экономят тепло зимой и защищают от жары летом.
  • Пропускают максимум света за счёт увеличенного размера.
  • Становятся стильной деталью экстерьера.

Теперь мансардное окно — это не просто стекло в крыше, а функциональный элемент, улучшающий качество жизни.

Вклад в стоимость дома

Если вы решите продать дом, новые окна сыграют вам на руку: покупатели оценят и эстетику, и энергоэффективность. А вот старые, потёртые конструкции — это повод сбросить цену.

Подводим итог

Замена мансардных окон — это не просто каприз. Это шаг к комфорту, экономии и даже инвестиция в будущее. Не стоит ждать, пока окно окончательно выйдет из строя. Лучше действовать на опережение и наслаждаться результатом уже сейчас.

Уточнения

Мансардное окно - окно в скате крыши, расположенное в плоскости ската и предназначенное для освещения (и иногда — проветривания) мансардного этажа.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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