Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухость, усталость, туман в глазах — и всё из-за нехватки одного вещества
Усталость глаз и зуд: возможно, вам не хватает этого нутриента
Йоко Оно открывает секрет: этот таинственный египетский артефакт возрастом 3000 лет хранился в её с Ленноном доме
Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ
Сначала скрипит, потом не тормозит: как вовремя поймать поломку
Сколько калорий сжигает обычная ходьба? Результаты вас удивят
Когда лёд растаял — ось сдвинулась: как планета меняет курс без нашего ведома
Они жили в камне два миллиарда лет — и теперь могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Секрет тёплого балкона: как избежать штрафа и не потерять тепло

2:43
Недвижимость

Вы замечали, как часто в новых домах даже квартиры на первом этаже уже имеют полноценные балконы? Это давно перестало быть редкостью. Такая планировка делает жильё удобнее: можно спокойно сушить бельё, обустроить зону отдыха или устроить мини-склад.

Балкон застеклённый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Lumon usp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балкон застеклённый

Главное — чтобы балконом можно было пользоваться круглый год. А значит, потребуется тёплое остекление. Но можно ли провести его законно и какие есть нюансы? Разбираемся.

Балкон зимой — зона теплопотерь

Даже если балконный блок герметичен, в комнатах, к которым он примыкает, осенью и зимой ощутимо холоднее. Особенно тяжело в квартирах с двумя балконами: радиаторы просто не справляются.

Проблема — в утечках тепла через стеклопакеты и двери. Застройщики не учитывают это при расчётах отопления.

Итог — большая часть тепла уходит наружу. Но если балкон остеклён тёплой системой, потери резко снижаются.

Законно ли остекление балкона

Да, но не всегда просто. Балконная плита и ограждение — часть общего имущества дома. А значит, любые изменения, не отражённые в проектной документации, требуют согласования с муниципалитетом. Без разрешения можно только заменить уже установленное остекление, если вы сохраняете форму и цвет конструкций.

Лучше заранее узнать в УК или ТСЖ, какие документы понадобятся. Несанкционированные работы могут обернуться штрафом и требованием вернуть всё как было.

Остекление зимой — возможно ли

Вопреки мифам, монтаж можно проводить и в холодное время года. Используют специальную зимнюю монтажную пену и профили ПВХ, рассчитанные на температуру до -15˚С. К тому же зимой стоимость остекления часто ниже — спрос падает.

А если остеклить балкон нельзя

Тогда стоит заменить обычный балконный блок на более энергоэффективный. Например, установить дверь и окно с двухкамерным стеклопакетом и усиленной теплоизоляцией. Это решит проблему холода без вмешательства в фасад.

Как сделать из балкона полноценную комнату

Если вы хотите превратить балкон в жилое пространство, придётся постараться: утеплить стены, пол, потолок, выполнить внутреннюю отделку. Вынос радиаторов под запретом, но есть альтернатива — тёплый пол или обогреватели.

Главное — не трогать несущие конструкции. В крайнем случае, при продаже квартиры можно быстро вернуть балконный блок на место.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Авто
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Усталость глаз и зуд: возможно, вам не хватает этого нутриента
Йоко Оно открывает секрет: этот таинственный египетский артефакт возрастом 3000 лет хранился в её с Ленноном доме
Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ
Сначала скрипит, потом не тормозит: как вовремя поймать поломку
Сколько калорий сжигает обычная ходьба? Результаты вас удивят
Когда лёд растаял — ось сдвинулась: как планета меняет курс без нашего ведома
Они жили в камне два миллиарда лет — и теперь могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Молчит — не беда: как даже самый упрямый попугай становится болтливым
Забудьте про луковую шелуху — лучшие стильные идеи покраски для яиц на Пасху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.