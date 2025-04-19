Секрет тёплого балкона: как избежать штрафа и не потерять тепло

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, как часто в новых домах даже квартиры на первом этаже уже имеют полноценные балконы? Это давно перестало быть редкостью. Такая планировка делает жильё удобнее: можно спокойно сушить бельё, обустроить зону отдыха или устроить мини-склад.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Lumon usp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балкон застеклённый

Главное — чтобы балконом можно было пользоваться круглый год. А значит, потребуется тёплое остекление. Но можно ли провести его законно и какие есть нюансы? Разбираемся.

Балкон зимой — зона теплопотерь

Даже если балконный блок герметичен, в комнатах, к которым он примыкает, осенью и зимой ощутимо холоднее. Особенно тяжело в квартирах с двумя балконами: радиаторы просто не справляются.

Проблема — в утечках тепла через стеклопакеты и двери. Застройщики не учитывают это при расчётах отопления.

Итог — большая часть тепла уходит наружу. Но если балкон остеклён тёплой системой, потери резко снижаются.

Законно ли остекление балкона

Да, но не всегда просто. Балконная плита и ограждение — часть общего имущества дома. А значит, любые изменения, не отражённые в проектной документации, требуют согласования с муниципалитетом. Без разрешения можно только заменить уже установленное остекление, если вы сохраняете форму и цвет конструкций.

Лучше заранее узнать в УК или ТСЖ, какие документы понадобятся. Несанкционированные работы могут обернуться штрафом и требованием вернуть всё как было.

Остекление зимой — возможно ли

Вопреки мифам, монтаж можно проводить и в холодное время года. Используют специальную зимнюю монтажную пену и профили ПВХ, рассчитанные на температуру до -15˚С. К тому же зимой стоимость остекления часто ниже — спрос падает.

А если остеклить балкон нельзя

Тогда стоит заменить обычный балконный блок на более энергоэффективный. Например, установить дверь и окно с двухкамерным стеклопакетом и усиленной теплоизоляцией. Это решит проблему холода без вмешательства в фасад.

Как сделать из балкона полноценную комнату

Если вы хотите превратить балкон в жилое пространство, придётся постараться: утеплить стены, пол, потолок, выполнить внутреннюю отделку. Вынос радиаторов под запретом, но есть альтернатива — тёплый пол или обогреватели.

Главное — не трогать несущие конструкции. В крайнем случае, при продаже квартиры можно быстро вернуть балконный блок на место.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



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