Пароизоляция не работает? Вы могли допустить эту распространённую ошибку

Вы можете построить самый современный и энергоэффективный дом, но если не учесть один важный момент — влага рано или поздно начнёт разрушать конструкцию изнутри. Знакомьтесь: пароизоляция — тонкая плёнка, от которой зависит здоровье вашего жилья.
Сегодня многослойные конструкции — не редкость, а строительный стандарт.
Любая конструкция, где есть утеплитель, уже считается многослойной — от кирпича до сэндвич-панелей. Особенно это актуально для крыш и мансард — они тоже каркасные по своей сути, и требуют таких же решений, как стены.
Без пароизоляции такие конструкции просто не справятся с влагой изнутри.
Она работает как щит, не давая влаге из воздуха попасть в утеплитель. В противном случае — конденсат, грибок, сырость и утрата теплоизоляции. Всё это — следствие простой физики:
при +24°C и влажности 40% в воздухе содержится 8,7 г воды на кубометр. Достаточно, чтобы температура в стене упала до +8°C — и вот он, конденсат.
На рынке представлено четыре типа пароизоляции:
Частая ошибка — перепутанные слои: пароизоляция снаружи, а ветрозащита внутри. Влага остаётся в утеплителе — и последствия не заставят себя ждать. Важно герметизировать стыки — подойдут специальные ленты или пасты.
Особое внимание — к стыкам с балками, трубами, окнами. Именно они чаще всего становятся "слабыми местами".
Современное строительство немыслимо без полимеров: кабели, трубы, утеплители, фундаменты. Особенно актуальны материалы вроде полистирола, PIR, полиуретана и, конечно, полиэтилена — основа большинства пароизоляционных пленок.
Кирилл Лушин из Ассоциации полимерных технологий провёл исследования в Якутске, Узбекистане и других регионах.
Вывод: грамотный подбор пароизоляции повышает энергоэффективность, а ошибки в монтаже — почти гарантированная порча конструкции.
Пароизоляция - это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы).
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