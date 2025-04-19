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Секрет стильного фасада — работает даже на обычном доме

2:43
Недвижимость

Хотите, чтобы ваш дом сразу выделялся на фоне остальных? Один из самых эффектных способов — комбинированная отделка фасада. Игра фактур, форм и оттенков делает внешний облик здания не просто красивым, а уникальным. Главное — знать, как правильно сочетать сайдинг разных видов.

Каркасный дом
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Каркасный дом

Принцип зонирования: когда фасад "разговаривает"

Один из основных приёмов — разделение фасада на зоны. Горизонтальное зонирование встречается чаще всего: цоколь, тело дома и фронтоны отделываются по-разному, при этом создаётся гармоничный образ.

Цоколь часто оформляют материалами под кирпич или камень. Особенно красиво смотрится высокий каменный пояс — он визуально "растягивает" дом по горизонтали и делает его более приземистым, что отлично вписывается в природный рельеф.

Тело дома — пространство от цоколя до крыши — можно разбить на зоны, обшив, например, нижнюю часть вертикальной доской, а верхнюю — щепой. Иногда зону делят по линии окон: здесь важно играть или контрастом цвета, или разницей в фактуре.

Комбинации по этажам: идеи для двухэтажных и мансардных домов

Для двухэтажных домов открываются широкие возможности: нижний этаж можно сделать "тяжёлым" — отделать под камень или кирпич, а верхний — лёгким, из материала, имитирующего дерево. Даже при использовании одного типа сайдинга можно добиться вау-эффекта, просто варьируя цвета или направление укладки доски.

В домах с мансардой отлично смотрится приём, когда верхний полуутаж отделан другим материалом или цветом — создаётся ощущение архитектурной игры и объёма.

Идеальные дуэты: дерево, кирпич и камень

Один из самых удачных союзов — кирпич и дерево. Кирпич придаёт основательность, дерево — уют и "живость". Традиционно кирпич используют внизу, дерево — выше. То же самое работает и с комбинацией камня и дерева — отличный вариант для домов в стиле шале, кантри или современных эко-дизайнов.

Не больше трёх: как не переборщить с материалами

Выбирайте два-три основных вида сайдинга. Этого вполне достаточно, чтобы добиться стильного и сбалансированного результата. Больше — уже перебор, и фасад рискует потерять гармонию.

Цвет: контраст или нюанс

Можно пойти по пути контраста — тёмный низ, светлый верх (или наоборот). А можно — более изысканно — использовать один цвет, но разные текстуры: визуальный эффект будет не хуже.

Уточнения

Факту́ра (от лат. factūra - обработка, строение) — характер поверхности объекта, его рельефность.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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