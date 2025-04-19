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Гирлянды вместо дорогих светильников: как создать уют в интерьере с минимальными затратами

2:36
Недвижимость

В новом году вовсе не обязательно тратить целое состояние на ремонт, чтобы кардинально преобразить свое жилое пространство. Современные дизайнеры раскрывают простые, но эффектные приемы, позволяющие вдохнуть новую жизнь в интерьер с минимальными вложениями.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Один из самых действенных способов мгновенного преображения — работа с текстилем. Замена штор и декоративных подушек способна полностью изменить восприятие комнаты. В 2025 году особой популярностью пользуются натуральные ткани — лён, хлопок и джут в теплой цветовой гамме. Терракотовые, оливковые и песочные оттенки создают особую атмосферу уюта, не перегружая пространство визуально.

Для тех, кто хочет добавить интерьеру индивидуальности, отличным решением станут авторские панно из подручных материалов. Остатки обоев, тканей или даже упаковочной бумаги могут превратиться в настоящие арт-объекты.

Достаточно вырезать геометрические композиции, закрепить их на картонной основе и оформить в недорогие рамки. Как подтверждают исследования Journal of Environmental Psychology, такие визуальные акценты значительно повышают уровень психологического комфорта в помещении.

Особое внимание в новом сезоне уделяется озеленению интерьера. Причем вовсе не обязательно покупать дорогие кашпо — старые банки, кружки и жестяные коробки, окрашенные акриловой краской, становятся стильными емкостями для растений. Неприхотливые суккуленты и папоротники, расставленные многоуровневыми композициями на полках и подоконниках, требуют минимального ухода, но при этом кардинально меняют атмосферу в комнате.

Не стоит списывать со счетов и старую мебель — с помощью меловой краски можно дать ей вторую жизнь. Модные в 2025 году глубокие синие и нежные пудрово-розовые оттенки превратят надоевшую тумбу или стул в стильные акцентные элементы интерьера. Финишная шлифовка и слой лака завершат процесс преображения.

Завершающим штрихом в обновленном интерьере станет грамотное освещение. Теплые гирлянды с крупными лампочками — один из главных трендов нового сезона. Развешанные вдоль полок, вокруг зеркала или над изголовьем кровати, они создают уютную атмосферу, успешно заменяя дорогие дизайнерские светильники.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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